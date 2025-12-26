Hindustan Hindi News
अस्पताल वालों ने पति को मार डाला, कनाडा में रहने वाली भारतीय महिला ने लगाए गंभीर आरोप; वीडियो

अस्पताल वालों ने पति को मार डाला, कनाडा में रहने वाली भारतीय महिला ने लगाए गंभीर आरोप; वीडियो

संक्षेप:

कनाडा में रहने वाली निहारिका श्रीकुमार का कहना है कि अस्पताल की लापरवाही की वजह से उनके पति की मौत हो गई। उन्होंने कहा कि दिल का दौरा पड़े केबाद भी अस्पताल ने उन्हें 8 घंटे इंतजार करवाया।

Dec 26, 2025 01:57 pm ISTAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
कनाडा में भारतीयों की हत्या के कई मामले सामने आ चुके हैं। बीते 15 दिन के भीतर ही दो हत्याएं हो चुकी हैं। इसी बीच एक और बेहद दर्दनाक तस्वीर सामने आई है। कनाडा में रहने वाले प्रशांत श्रीकुमार की मौत बीते दिनों दिल का दौरा पड़ने के बाद हो गई थी। अब उनकी पत्नी का वीडियो सामने आया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि अस्पताल की लापरवाही की वजह श्रीकुमार की मौत हो गई।

निहारिका श्रीकुमार ने दावा किया कि दिल का दौरा पड़ने के बाद भी अस्पताल ने उन्हें 8 घंटे इंतजार करवाया। वह अस्पताल के बाहर ही इंतजार करती रहीं। उन्होंने बताया कि दोपहर 12 बजे के करीब प्रशांत ने सीने में दर्द की शिकायत की। इसके बाद उन्हें 12 बजकर 20 मिनट पर ग्रे नन्स कम्युनिटी अस्पताल ले जाया गया।

निहारिका ने कहा कि उन्हें दोपहर 12 बजकर 20 मिनट से रात 8 बजकर 50 मिनट तक बैठे रहे। वह बार-बार सीने में दर्द की शिकायत कर रहे थे। उनका ब्लड प्रेशर लगातार बढ़ता गया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने केवल उन्हें टाइलेनॉल देने की सलाह दी। इसके अलावा उनका कोई इलाज नहां किया गया।

उन्होंने बताया. पूरी रात इंतजार करवाने के बाद प्रशांत श्रीकुमार को इमर्जेंसी में ले जाया गया। उन्हें बैठने के लिए कहा गया। इसके बाद वह वहीं पर बेहोश हो गए। इसके बाद नर्स ने कहा कि उनकी पल्स खत्म हो गई है। प्रशांत कुमार की मौत हो गई। उनके तीन बच्चे हैं जिनकी उम्र 10 से 15 साल के बीच है।

निहारिका ने कहा कि ग्रे नन्स के अस्पातल के कर्मचारियों ने उनकी जान ले ली। अगर उनका समय से इलाज कर दिया जाता तो मौत नहीं होती। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी गार्ड इतने बेरहम थे कि वह उन्हें डॉक्टर से बात तक नहीं करने देते थे। प्रशांत श्रीकुमार के पिता ने बताया कि उनके बेटे ने बताया था कि उन्हें बेतहाशा दर्द हो रहा है। अस्पताल ने एक ईसीजी करवाया और बताया कि सबकुछ सामान्य है और इसलिए इंतजार करना पड़ेगा। बता दें कि ग्रे नन्स अस्पताल कन्वीनियंट हेल्थ हेल्थकेयर नेटवर्क से संचालित होता है।

