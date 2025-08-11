जरूरत के समय भारत ही आया था, हँसो मत; टैरिफ तनाव पर श्रीलंकाई सांसद का वीडियो वायरल

Donald Trump tariff: भारत और अमेरिका के बीच चल रहे टैरिफ तनाव को लेकर श्रीलंका सांसद हर्षा डी सिल्वा ने अपनी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भारत के साहसिक फैसले का सम्मान करना चाहिए। भारत ही हमारा सच्चा दोस्त, मदद के लिए वही आया था।

Sri Lankan MP Harsha de Silva: भारत और अमेरिका के बीच जारी टैरिफ तनाव की चर्चा दुनिया के सभी देशों में है। भारत के पड़ोसी देशों में भी यह चर्चा जोरों पर है कि आखिर भारत इस मुसीबत से बाहर कैसे आएगा। इसी बीच श्रीलंका के सांसद हर्षा डी सिल्वा का एक बयान सामने आया है, जिसमें वह संसद में खड़े होकर सत्ता पक्ष के सांसदों की तरफ इशारा करते हुए कह रहे हैं कि हमें भारत का मजाक उड़ाने की बजाय उसके साथ खड़े होना चाहिए। क्योंकि जब हम (श्रीलंका) संकट में थे, तो सबसे पहले भारत ने ही हमारी मदद की थी।

सोशल मीडिया पर ऑफिशियल हैंडल पर डाली गई वीडियो में श्रीलंकाई संसद में मौजूद सांसद हर्षा डी सिल्वा अपनी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा, "हमें ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ भारत के साहसिक रुख का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, जैसा सरकार के लोग कर रहे हैं, हमें हंसना नहीं चाहिए। भारत ही हमारा सच्चा दोस्त और सहयोगी है, जो हमारे सबसे कठिन समय में हमारे साथ खड़ा रहा। हमें अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ उनके संघर्ष का सम्मान करना चाहिए। भारत जैसे देश का साहस पूरे एशिया को प्रेरित करता है।"

गौरतलब है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के ऊपर 25 फीसदी टैरिफ का ऐलान किया था। उसके बाद उन्होंने रूसी तेल की खरीद के लिए भारत पर टैरिफ को बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया था। भारत की तरफ से इस फैसले के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया गया। भारत ने रूसी सामान और ऊर्जा की खरीद के लिए अमेरिका समेत कई यूरोपीय देशों को आईना दिखाया और अपने लोगों की जरूरतों को सबसे बड़ी प्राथमिकता बताया।