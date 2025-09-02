कच्चातिवु द्वीप पर श्रीलंका ने फिर ठोंका दावा, राष्ट्रपति बोले- बाहरी दबाव के आगे नहीं झुकेंगे

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कच्चातिवु को वापस लेने और भारतीय मछुआरों के हितों की रक्षा करने की कई बार गुहार लगा चुके हैं। तमिलनाडु विधानसभा ने भी इसको लेकर एक प्रस्ताव पारित किया है।

श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने कच्चातिवु द्वीप को लेकर किसी भी बाहरी दबाव के आगे न झुकने की बात कही है। उन्होंने देश की जमीन की हिफाजत करने का वादा भी किया। दिसानायके अचानक उस द्वीप का दौरा करने पहुंचे, जिसे भारत ने 1970 के दशक में श्रीलंका को सौंप दिया था। श्रीलंका मिरर के मुताबिक, दिसानायके ने कहा कि पहले की सरकारें युद्ध की आशंका के साथ काम करती थीं, लेकिन मौजूदा सरकार यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि देश में कभी भी किसी तरह का युद्ध न हो और देश में अमन-चैन कायम रहे।

दरअसल, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कच्चातिवु को वापस लेने और भारतीय मछुआरों के हितों की रक्षा करने की कई बार गुहार लगा चुके हैं। तमिलनाडु विधानसभा ने भी इसको लेकर एक प्रस्ताव पारित किया है। जुलाई में स्टालिन ने कहा था, 'हमारी सरकार कच्चातिवु को वापस लाने के लिए हर जरूरी कदम उठा रही है। मैं जब भी प्रधानमंत्री से मिलता हूं, मछुआरों के मुद्दे का स्थायी समाधान निकालने के लिए कच्चातिवु को वापस लेने की जरूरत दोहराता हूं। हमने विधानसभा में इसके लिए प्रस्ताव भी पास किया है। हम केंद्र सरकार से लगातार आग्रह कर रहे हैं कि श्रीलंका की जेलों में बंद हमारे मछुआरों और उनकी नावों को रिहा करवाया जाए।'