श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति विक्रमसिंघे की जेल में बिगड़ी तबीयत, ICU में भर्ती; मंगलवार को कोर्ट में पेश होंगे?

कोलंबो नेशनल हॉस्पिटल के अनुसार, पूर्व राष्ट्रपति को अगले तीन दिनों तक दवा और आराम की सलाह दी गई है। पिछले दिन पानी की कमी के कारण उनकी हृदय गति बढ़ गई थी।

श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे स्वास्थ्य कारणों से मंगलवार को अदालत में पेश नहीं हो सकेंगे। डेली मिरर श्रीलंका ने अस्पताल के सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी। डेली मिरर के अनुसार, विक्रमसिंघे को 26 अगस्त को कोलंबो फोर्ट मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होना था, लेकिन उनकी मौजूदा स्वास्थ्य स्थिति के कारण वे ऐसा नहीं कर पाएंगे।

तीन दिनों तक आराम की सलाह कोलंबो नेशनल हॉस्पिटल (CNH) के एक अधिकारी के अनुसार, पूर्व राष्ट्रपति को अगले तीन दिनों तक दवा और आराम की सलाह दी गई है। पिछले दिन पानी की कमी के कारण उनकी हृदय गति बढ़ गई थी। मेडिकल जांच में किडनी के मापदंडों में वृद्धि और सिरदर्द जैसे लक्षण भी सामने आए हैं। अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में लक्षण गंभीर नहीं हैं, लेकिन जटिलताएं बढ़ने पर स्थिति गंभीर हो सकती है। उचित उपचार से उनकी हालत में सुधार संभव है, लेकिन उन्हें अगले तीन दिनों तक आराम और दवा की आवश्यकता होगी। एहतियात के तौर पर डॉक्टरों ने उन्हें आईसीयू में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है।

सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोप में गिरफ्तार न्यूजवायर लंका की रिपोर्ट के अनुसार, रानिल विक्रमसिंघे को शुक्रवार को सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उनकी गिरफ्तारी लंदन की एक निजी यात्रा के लिए सरकारी धन के उपयोग से जुड़ी है, जहां उन्होंने एक विश्वविद्यालय के स्नातक समारोह में हिस्सा लिया था। इस मामले में लगभग 1.66 करोड़ श्रीलंकाई रुपये के कथित दुरुपयोग का आरोप है, जो उनके राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान खर्च किए गए थे।