श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे गिरफ्तार, सरकारी फंड का दुरुपयोग का आरोप
Sri Lanka: श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके ऊपर सरकार फंड को गलत तरीके से उपयोग करने का आरोप है।
Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तानFri, 22 Aug 2025 02:25 PM
श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया है।
अपडेट की जा रही है।
