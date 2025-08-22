Sri Lanka former President Ranil Wickremesinghe arrested accused of misusing government funds श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे गिरफ्तार, सरकारी फंड का दुरुपयोग का आरोप, International Hindi News - Hindustan
विदेश न्यूज़

श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे गिरफ्तार, सरकारी फंड का दुरुपयोग का आरोप

Sri Lanka: श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके ऊपर सरकार फंड को गलत तरीके से उपयोग करने का आरोप है।

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तानFri, 22 Aug 2025 02:25 PM
श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया है।

अपडेट की जा रही है।

Sri Lanka Crisis

