UN में हमारा भरोसा बरकरार, बोर्ड ऑफ पीस की नहीं दरकार; ट्रंप को इस NATO साथी ने भी दिखाया ठेंगा
स्पेन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा शुरू की गई 'बोर्ड ऑफ पीस' (Board of Peace) पहल में शामिल होने के निमंत्रण को आधिकारिक तौर पर अस्वीकार कर दिया है और दो टूक कहा है कि उसका भरोसा UN पर बरकरार है।
NATO सहयोगी देश स्पेन ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है, जिसमें उन्होंने इस दक्षिणी-पश्चिमी यूरोपीय देश को बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का न्योता भेजा था। स्पेन ने दो टूक लहजे में कहा है कि उसे इस बोर्ड की दरकार नहीं है क्योंकि अभी भी अंतरराष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र (UN) में उसका भरोसा बरकरार है। ट्रंप की पहल पर शुरू की गई ‘बोर्ड ऑफ पीस’ में शामिल नहीं होने के मुद्दे पर स्पेन सरकार ने कहा कि यह फैसला संयुक्त राष्ट्र (UN), अंतरराष्ट्रीय कानून और बहुपक्षीय व्यवस्था के प्रति उसकी प्रतिबद्धता के अनुरूप है।
यूरोपीय संघ (EU) शिखर सम्मेलन के बाद ब्रुसेल्स में पत्रकारों से बात करते हुए स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने कहा, “हम निमंत्रण की सराहना करते हैं, लेकिन हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते।” पेड्रो सांचेज ने कहा कि यह निर्णय बहुपक्षवाद (multilateralism) और संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के अनुरूप है।
स्पेन ने गिनाई खामी
स्पेन का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय संघर्षों को स्थापित वैश्विक ढांचे (जैसे UN) के माध्यम से ही सुलझाया जाना चाहिए। सांचेज ने यह भी साफ किया कि स्पेन इस बोर्ड का हिस्सा इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि इसमें फिलिस्तीनी प्राधिकरण को शामिल नहीं किया गया है। स्पेन का कहना है कि उनका रुख अंतरराष्ट्रीय कानून और एक न्यायसंगत 'टू-स्टेट सॉल्यूशन' (Two-state solution) के समर्थन पर आधारित है।
क्या है ‘बोर्ड ऑफ पीस’?
अमेरिका के मुताबिक, ‘बोर्ड ऑफ पीस’ का उद्देश्य वैश्विक संघर्षों में युद्धविराम कराने, सुरक्षा व्यवस्थाओं की निगरानी और युद्ध के बाद पुनर्निर्माण के समन्वय में मदद करना है। यह परिकल्पना अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की गाज़ा शांति योजना से जुड़ी मानी जा रही है। इस बोर्ड की घोषणा स्विट्ज़रलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) के दौरान की गई थी।
यूरोप के बड़े देशों की दूरी
दिलचस्प बात यह रही कि बोर्ड के लॉन्च कार्यक्रम में कनाडा, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के लगभग सभी देश शामिल नहीं हुए। EU की ओर से केवल हंगरी और बुल्गारिया ने इसमें भागीदारी की। इससे इस पहल को लेकर यूरोप में संदेह और असहमति के संकेत मिले हैं। हालांकि, ‘बोर्ड ऑफ पीस’ में पाकिस्तान, इजरायल, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात जैसे कुछ और श्चिम एशिया के कई देश शामिल हुए हैं। बहरहाल, स्पेन का यह फैसला दिखाता है कि ट्रंप प्रशासन की इस नई शांति पहल को लेकर पूरी दुनिया एकमत नहीं है। यूरोप के कई बड़े देश अब भी मानते हैं कि वैश्विक शांति और संघर्ष समाधान में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका सबसे अहम है, और किसी समानांतर व्यवस्था से दूरी बनाए रखना जरूरी है।
