अचानक मार्शल लॉ लगाने वाले राष्ट्रपति को अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा, मृत्युदंड की मांग

Feb 19, 2026 01:57 pm ISTJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
जैसे ही यून अदालत पहुंचे, उनके समर्थक न्यायिक परिसर के बाहर इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। यून को ले जा रही जेल बस के गुजरते ही उनके समर्थन में नारे और भी तेज हो गए।

दक्षिण कोरिया की अदालत ने देश के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक येओल को दिसंबर 2024 में 'मार्शल लॉ' लागू करने का दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुना दी है। अदालत में फैसला सुनाते हुए जज जी कुई-यून ने कहा है कि कोर्ट ने यून को 'नेशनल असेंबली' पर अवैध रूप से कब्जा करने के प्रयास के तहत सेना और पुलिस बल को जुटाने, नेताओं को गिरफ्तार करने और 'कुछ समय' तक निरंकुश शासन स्थापित करने का दोषी करार दिया है।

इस दौरान एक विशेष अभियोजक ने यून के लिए मौत की सजा की मांग करते हुए कहा कि उनके कार्यों ने देश के लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा किया और वह सबसे गंभीर सजा के हकदार हैं। हालांकि अधिकतर विश्लेषकों को उन्हें उम्रकैद की सजा मिलने की उम्मीद थी क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम में कोई हताहत नहीं हुआ था। बता दें कि दक्षिण कोरिया ने 1997 के बाद से मृत्युदंड की सजा पाए किसी भी कैदी को फांसी नहीं दी है।

अदालत ने यून के 'मार्शल लॉ' के फरमान को लागू करने में शामिल कई पूर्व सैन्य एवं पुलिस अधिकारियों को भी दोषी ठहराया और सजा सुनाई, जिनमें पूर्व रक्षा मंत्री किम योंग ह्यून भी शामिल हैं जिन्हें इसकी योजना बनाने और सेना को जुटाने में उनकी केंद्रीय भूमिका के लिए 30 साल की जेल की सजा मिली।

इससे पहले यून अदालत को अदालत ले जाए समय सैकड़ों पुलिस अधिकारी उन पर कड़ी नजर रखे हुए थे। वहीं उनके समर्थक न्यायिक परिसर के बाहर इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। यून को ले जा रही जेल बस के गुजरते ही उनके समर्थन में नारे और भी तेज हो गए। इस बीच, यून के आलोचक भी पास ही जमा हो गए और उनके लिए मौत की सजा की मांग करने लगे।

अपने बचाव में यून ने कहा कि यह उदारवादी विचारधारा वाले सांसदों को रोकने के लिए आवश्यक था। दक्षिण कोरिया नेशनल असेंबली में विपक्षी उदारवादी सांसदों को बहुमत प्राप्त है। यून ने उन्हें 'राष्ट्र विरोधी' ताकत करार देते हुए कहा कि विपक्षी दलों के ये सांसद उनके एजेंडा को आगे बढ़ाने में बाधक थे। यून के इस फैसले के खिलाफ अपील करने की संभावना है।

