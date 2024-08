क्या है 'जिंदगी न मिलेगी दोबारा' का विचार, जिससे परेशान दक्षिण कोरिया; निपटने को बनेगा मंत्रालय

फिलहाल सरकार और उसकी एजेंसियां युवाओं को यह समझाने में असफल दिख रही हैं कि अच्छे कपड़े पहनना और शानदार रेस्तरां में खाने से ज्यादा अच्छा विकल्प परिवार बढ़ाना है। वहीं इस बारे में युवाओं की राय अलग है। 28 साल की फैशन इंस्टाग्रामर और सिंगर पार्क यिऑन ने कहा कि मेरे लिए कपड़े, ट्रैवल और अच्छा खाना ज्यादा अहम है। इसके बाद शादी और बच्चों के लिए बजट ही नहीं बचता। वह खुद को YOLO (you only live once) जनरेशन बताती हैं यानी आपको जीवन एक ही बार मिलता है। वह कहती हैं कि हमें जीवन एक बार ही मिलता है और उसे अच्छे से जी लेना चाहिए।