स्कूल में फोन नहीं ले सकेंगे छात्र, इस देश में लागू होंगे सख्त नियम; भारत में क्या है कोर्ट का मत?
विश्व के कई देशों ने मोबाइल फोन और सोशल मीडिया को छात्रों के लिए बेहद हानिकारक बताते हुए इनके इस्तेमाल को सीमित करने की दिशा में कदम उठाए हैं। अब इस फेहरिस्त में एशिया के इस देश का नाम भी जुड़ गया है।
साउथ कोरिया ने बुधवार को एक अहम बिल पास कर पूरे देश के स्कूल क्लासरूम में मोबाइल फोन और दूसरे डिजिटल डिवाइस के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। देश में युवाओं पर सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभावों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। पारित किए गए बिल के मुताबिक इस बैन को अगले साल मार्च से लागू किया जाएगा।
बुधवार को संसद में पास हुए इस बिल को दोनों पार्टियों ने मिलकर सपोर्ट किया। विपक्षी पीपल पावर पार्टी के सांसद और बिल के स्पॉन्सर चो जंग-हुन ने कहा, "हमारे युवाओं की सोशल मीडिया एडिक्शन अब बहुत गंभीर स्तर पर पहुंच चुकी है। हमारे बच्चों की आंखें हर सुबह लाल रहती हैं क्योंकि वे रात में 2-3 बजे तक इंस्टाग्राम पर रहते हैं।"
गौरतलब है कि साउथ कोरिया दुनिया का सबसे ज्यादा डिजिटल फॉरवर्ड देश हैं जहां सबसे ज्यादा लोग डिजिटल माध्यमों का प्रयोग करते हैं। प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 और 2023 में किए गए अध्ययन में पाया गया कि 99 फीसदी साउथ कोरियन के पास इंटरनेट हैं। वहीं 98 फीसदी लोगों के पास स्मार्टफोन भी है। साउथ कोरिया के कई स्कूल पहले से ही स्मार्टफोन यूज पर कई तरह की पाबंदियां थीं लेकिन अब यह बिल इसे औपचारिक रूप से लागू करेगा।
कई देशों ने उठाए हैं कदम
इसके साथ ही साउथ कोरिया अब उन देशों की फेहरिस्त में शामिल हो गया है जिन्होंने बीते कुछ सालों में बच्चों और टीनएजर्स के बीच स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के इस्तेमाल को सीमित करने की दिशा में कई बड़े कदम उठाए हैं। इससे पहले हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने भी टीनएजर्स के लिए सोशल मीडिया बैन को और सख्त करने का फैसला लिया था। वहीं नीदरलैंड में भी छात्रों पर मोबाइल फोन इस्तेमाल करने की पाबंदी लगाई गई थी।
भारत में कोर्ट का मत क्या?
इस बीच बीते मार्च में दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में इससे इतर राय रखी थी। कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा था कि स्कूलों में स्टूडेंट्स को स्मार्टफोन लेकर जाने पर पूर्णतः प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। कोर्ट में केंद्रीय विद्यालय के एक नाबालिग छात्र के द्वारा स्कूल में स्मार्टफोन के दुरुपयोग से जुड़े मामले पर सुनवाई चल रही थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने जोर देकर कहा कि स्कूली छात्रों द्वारा स्मार्टफोन के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना अवांछनीय और अव्यवहारिक दृष्टिकोण है। हालांकि कोर्ट ने कहा कि स्कूल इनके इस्तेमाल को लेकर नियम बना सकता है और इस संबंध में दिशा निर्देश भी जारी किए।
