अमेरिकी रक्षा सचिव हेगसेथ की साउथ यात्रा के दौरान नॉर्थ कोरिया ने दागे रॉकेट, कोरियाई सीमा पर तनाव

संक्षेप: दक्षिण कोरिया ने खुलासा किया है कि उत्तर कोरिया ने अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ की सीमा पर यात्रा से महज एक घंटा पहले करीब 10 तोपखाने के रॉकेट दागे। ये रॉकेट पीली सागर की दिशा में छोड़े गए थे, जो उत्तर कोरियाई मल्टी-रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से फायर किए गए।

Tue, 4 Nov 2025 04:41 PMDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
दक्षिण कोरिया ने खुलासा किया है कि उत्तर कोरिया ने अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ की सीमा पर यात्रा से महज एक घंटा पहले करीब 10 तोपखाने के रॉकेट दागे। ये रॉकेट पीली सागर (Yellow Sea) की दिशा में छोड़े गए थे, जो उत्तर कोरियाई मल्टी-रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से फायर किए गए। दक्षिण कोरियाई संयुक्त स्टाफ (JCS) के मुताबिक, यह घटना हेगसेथ और उनके दक्षिण कोरियाई समकक्ष अह्न ग्यु-बैक के संयुक्त सुरक्षा क्षेत्र (JSA) में दौरा शुरू होने से ठीक पहले घटी, जो डीएमजेड (Demilitarized Zone) का हिस्सा है।

रिपोर्ट के अनुसार, 1 नवंबर को दोपहर करीब 3 बजे उत्तर कोरिया ने 'करीब 10 और तोपखाने के रॉकेट गोले' दागे, जब दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ली जे म्युंग और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) शिखर सम्मेलन के दौरान ग्योंगजू में द्विपक्षीय शिखर वार्ता कर रहे थे। उधर, हेगसेथ ने मंगलवार को अह्न ग्यु-बैक के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वाशिंगटन, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वादे को पूरा करने के लिए दक्षिण कोरिया को अमेरिकी शिपयार्ड में न्यूक्लियर-पावर्ड सबमरीन बनाने में सहायता देने के लिए 'जानबूझकर' अंतर-विभागीय प्रयास करेगा।

जब दक्षिण कोरिया में तैनात अमेरिकी सेनाओं को ताइवान जलडमरूमध्य में किसी आपात स्थिति में तैनाती की संभावना के बारे में पूछा गया, तो पेंटागन प्रमुख ने कहा कि अमेरिका क्षेत्रीय संकटों के लिए अपने सैनिकों के 'लचीलापन' पर विचार करेगा और जोर दिया कि फोकस उत्तर कोरिया को रोकने पर बना रहेगा। बता दें कि दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ली जे म्युंग ने पिछले सप्ताह APEC शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से अनुरोध किया था कि सियोल को पारंपरिक हथियारों से लैस पनडुब्बियों के लिए न्यूक्लियर ईंधन की सप्लाई की अनुमति दी जाए, ताकि उत्तर कोरियाई और चीनी जहाजों पर बेहतर निगरानी रखी जा सके।

योनहाप की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने कहा कि हम अपने सहयोगियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और यह सुनिश्चित करने पर केंद्रित हैं कि डीपीआरके (उत्तर कोरिया) का खतरा कोरिया गणराज्य (दक्षिण कोरिया) के लिए खतरा न बने। हम परमाणु निवारण को पहले की तरह मजबूती से जारी रखेंगे। उन्होंने उत्तर कोरिया को उसके आधिकारिक नाम डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया के संक्षिप्त रूप से संबोधित किया।

योनहाप के अनुसार, ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्होंने दक्षिण कोरिया को फिलाडेल्फिया शिपयार्ड में न्यूक्लियर-पावर्ड सबमरीन (SSN) बनाने की मंजूरी दे दी है, जिसका संचालन दक्षिण कोरियाई कंपनी हनवा ओशन द्वारा किया जाता है। 29 अक्टूबर को एक सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने ऐलान किया कि दक्षिण कोरिया-अमेरिका गठबंधन पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया है और इसी आधार पर, मैंने उन्हें न्यूक्लियर-पावर्ड सबमरीन बनाने की स्वीकृति दे दी है। एक अन्य पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि दक्षिण कोरिया अपनी न्यूक्लियर-पावर्ड सबमरीन का निर्माण फिलाडेल्फिया शिपयार्ड में करेगी, जो अच्छे पुराने अमेरिका में स्थित है।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप, लाइव हिंदुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर। पटना से पत्रकारिता की शुरुआत। महुआ न्यूज, जी न्यूज, ईनाडु इंडिया, राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे बड़े संस्थानों में काम किया। करीब 11 साल से डिजिटल मीडिया में कार्यरत। MCU भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई। पटना व‍िश्‍वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क पर सेवा दे रहे हैं। और पढ़ें
International News

