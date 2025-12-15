Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़South Korea ousted President Yoon plotted to impose martial law to eliminate rivals
विरोधियों को कुचलने को मार्शल लॉ; साउथ कोरिया के अपदस्थ राष्ट्रपति का भयानक प्लान बेनकाब

विरोधियों को कुचलने को मार्शल लॉ; साउथ कोरिया के अपदस्थ राष्ट्रपति का भयानक प्लान बेनकाब

संक्षेप:

स्वतंत्र वकील चो ईउन-सुक ने कहा कि यून और उनके सैन्य सहयोगियों पर उत्तर कोरिया के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के आदेश देने का भी आरोप लगाया गया। उन्होंने कहा कि यह सब जानबूझकर तनाव बढ़ाने और मार्शल लॉ लगाने के फैसले को जायज ठहराने के लिए किया गया।

Dec 15, 2025 06:25 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

दक्षिण कोरिया के अपदस्थ राष्ट्रपति यून सुक येओल ने अपने राजनीतिक विरोधियों को खत्म करने और सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने की मंशा से एक साल से अधिक समय पहले से मार्शल लॉ की साजिश रची थी। सोमवार को छह महीने चली विशेष जांच के निष्कर्षों में यह खुलासा हुआ कि यून ने अक्टूबर 2023 से पहले ही इसकी तैयारी शुरू कर दी थी, जिसमें सैन्य अधिकारियों की नियुक्तियां बदलना और उत्तर कोरिया को जानबूझकर उकसाने के प्रयास शामिल थे। बता दें कि दिसंबर 2024 में घोषित मार्शल लॉ महज कुछ घंटों में विफल हो गया, जिसके बाद यून का महाभियोग हुआ और अप्रैल 2025 में उन्हें पद से हटा दिया गया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

स्वतंत्र वकील चो ईउन-सुक ने छह महीने तक चली जांच के नतीजे घोषित किए। उन्होंने कहा कि यून और उनके सैन्य सहयोगियों पर उत्तर कोरिया के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के आदेश देने का भी आरोप लगाया गया। उन्होंने कहा कि यह सब जानबूझकर तनाव बढ़ाने और मार्शल लॉ लगाने के फैसले को जायज ठहराने के लिए किया गया। चो ने कहा कि उत्तर कोरिया की ओर से कोई गंभीर प्रतिक्रिया न मिलने के बावजूद यून ने लिबरल पार्टी के नियंत्रण वाली संसद को 'राष्ट्र-विरोधी ताकत' बताकर मार्शल लॉ घोषित किया और कहा कि इन्हें तत्काल हटाना जरूरी है।

हालांकि यून की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। फिलहाल वे गंभीर विद्रोह के आरोपों में मुकदमे का सामना करते हुए जेल में बंद हैं। यून ने दृढ़ता से कहा है कि मार्शल लॉ की उनकी घोषणा प्रमुख उदारवादी विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के खिलाफ उनकी लड़ाई के लिए जनता का समर्थन हासिल करने का एक हताश प्रयास था, जिसने उनके एजेंडे में बाधा डाली थी। इसी बीच, पुलिस ने सोमवार को यूनिफिकेशन चर्च के मुख्यालय पर छापा मारा, क्योंकि वे अन्य राजनेताओं के खिलाफ रिश्वतखोरी के अलग-अलग आरोपों की जांच कर रहे हैं। यून की पत्नी और चर्च से जुड़ी एक स्वतंत्र जांच कई महीनों से चल रही है।

जानबूझकर उत्तर कोरिया को उकसाना

चो ने कहा कि यून और उनके सैन्य सहयोगियों ने अक्टूबर 2023 से पहले ही मार्शल लॉ लागू करने की योजना बनाई थी और उन्होंने शीर्ष सैन्य अधिकारियों के तबादलों के जरिए अपने सहयोगियों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया, जबकि उनकी इस योजना का विरोध करने वाले रक्षा मंत्री को हटा दिया गया। चो ने कहा कि उन्होंने सैन्य नेताओं के बीच मार्शल लॉ की योजना को बढ़ावा देने के लिए रात्रिभोज पार्टियों का आयोजन किया।

यून के मार्शल लॉ फरमान

2024 में यून द्वारा मार्शल लॉ घोषित किए जाने के बाद सैकड़ों सैनिकों ने संसद भवन को घेर लिया और चुनाव आयोग के कार्यालयों में प्रवेश कर गए। उस समय हजारों लोग राष्ट्रीय सभा में जमा हो गए और इस आदेश का विरोध करते हुए यून के इस्तीफे की मांग की। सांसदों ने भवन के अंदर प्रवेश किया और यून के आदेश को खारिज कर दिया तथा बाद में उन पर महाभियोग चलाया। संवैधानिक न्यायालय ने अप्रैल में यून को पद से हटाने का फैसला सुनाया था।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप, लाइव हिंदुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर। पटना से पत्रकारिता की शुरुआत। महुआ न्यूज, जी न्यूज, ईनाडु इंडिया, राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे बड़े संस्थानों में काम किया। करीब 11 साल से डिजिटल मीडिया में कार्यरत। MCU भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई। पटना व‍िश्‍वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क पर सेवा दे रहे हैं। और पढ़ें
International News South Korea

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।