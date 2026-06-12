किम जोंग उन के देश में भेज दिए थे ड्रोन, दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति को 30 साल की सजा
दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक येओल को 30 साल कैद की सजा सुनाई गई है। यह सजा उत्तर कोरिया में ड्रोन तैनात करने को लेकर सुनाई गई है। उनपर आरोप है कि इस कदम से उन्होंन देश को खतरे में डालने की कोशिश की थी।
दक्षिण कोरिया के पूर्व राषअट्रपति यून सुक येओल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक अदालत ने उन्हें उत्तर कोरिया पर ड्रोन अटैक करने के मामले में 30 साल कैद की सजा सुना दी है। उनपर 2024 में देश में मार्शल लॉलागू करने और सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप है। जानकारी के मुताबिक अक्टूबर 2024 में येओल ने उत्तर कोरिया की सीमा में ड्रोन भेज दिए थे जिसके बाद तनाव काफी बढ़ गया था। ऐसे में उन्हें युद्ध जैसी स्थितियां पैदा करने का दोषी पाया गया।
पहले भी हो चुकी है उम्रकैद
अभियोजन पक्ष ने पूर्व राष्ट्रपति के लिए 30 साल की सजा की मांग की थी। हालांकि युन ने सभी आरोपों से इनकार किया और कहा कि उन्होंने देश के खिलाफ कोई गद्दारी नहीं कीहै। इससे पहले करिया की एक अदालत ने उनपर मार्शल लॉ लागू करने और विद्रोह में प्रमुख भूमिका निभाने के आरोप में उम्रकैद की सजा सुना दी थी।
यून के खिलाफ महाभियोग लाया गया था जिसे संवैधानिक अदालत ने बरकरार रखा और फिर उन्हें पद से हटा दिया गया। ड्रोन उड़ाने वाले मामले की वजह से अब भी उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में तनाव बना हुआ है। वर्तमान राष्ट्रपति ली जे म्यंग ने खेद जताते हुए कहा कि इस तरह के अनावश्यक तनाव से केवल देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है। जांच में सामने आया था कि पूर्व राष्ट्रपति के शासनकाल में उत्तर कोरिया में ड्रोन तैनात कर दिए गए थे।
उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के बयान को बुद्धमानी बाताय है। बता दें कि 65 साल के यून सुक येओल ने दिसंबर 2024 में सेना और पुलिस बलों की मदद से संसद पर नियंत्रण करने की कोशिश की थी। उनपर आरोप है कि उन्होंने नेशनल असेंबली को अवैध तरीके से कब्जाने का प्रयास किया था। बादमें उन्होंने कहा कि राष्ट्रविरोधी ताकतों को रोकने के लिए उन्होंने ऐसा किया था।
बता दें कि दक्षिण कोरिया में मार्शल लॉ करीब 6 घंटे तक रहा था। पुलिस और सेना ने संसद भवन को घेर लिया थआ। इसके बाद सांसदों ने सर्वसम्मतिसे मार्शल लॉ हटाने के पक्ष में मतदान किया। इसके बाद इस आपात आदेश को वापस ले लिया गया। हालांकि इस घटना के बाद देश में राजनीतिक संकट खड़ा हो गया।अभियोजकों ने पूर्व राष्ट्रपति येओल के लिए मौत की सजा की मांग की। मार्शल लॉ लागू करने के मामले में कई सैन्य अधिकारियों को भी दोषी करार दिया गया था।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें
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