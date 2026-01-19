जिंदा जल गए 16 लोग, हजारों विस्थापित; आग ने इस देश का किया बुरा हाल, इमरजेंसी घोषित

संक्षेप: दक्षिण अमेरिकी देश चिली में इन दिनों ने आतंक फैलाया हुआ है। अधिकारियों के मुताबिक अभी तक इस आग की वजह से 16 लोगों की जिंदा जलने से मौत हो चुकी है। हजारों लोगों को सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है।

दक्षिण अमेरिकी देश चिली में जंगल की आग ने हंगामा मचाया हुआ है। राष्ट्रपति गैब्रियल ने दक्षिणी चिली के दो इलाकों में भीषण आग लगने के बाद इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। तेजी फैल रही इस आग में अभी तक 16 लोगों की जिंदा जलने से मौत की खबर है,जबकि हजारों लोगों को सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है।

स्थानीय मीडिया एजेंसी के अनुसार राजधानी सैंटियागो से लगभग 500 किलोमीटर दक्षिण में स्थित नुब्ले और बायोबिया क्षेत्रों में इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रविवार सुबह तक देशभर में कम से कम 24 जगहों पर आग बुझाने का काम जारी था, जिनमें से सबसे भीषण आग इन्हीं दो प्रभावित क्षेत्रों में लगी थी।

राष्ट्रपति बोरिक ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया, "मैंने नुब्ले और बायोबियो क्षेत्रों में आपदा की घोषणा करने का निर्णय लिया है। "सभी संसाधन उपलब्ध हैं।"

रक्षा मंत्री लुइस कॉर्डेरो ने बताया कि बायोबियो में 15 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि शनिवार को न्युबल में एक व्यक्ति की मौत की खबर आई, जिससे कुल मृतकों की संख्या 16 हो गई है। अधिकारियों ने बताया कि आग लगभग 8,500 हेक्टेयर (लगभग 21,000 एकड़) क्षेत्र को जला चुकी है, जिससे कई समुदायों को खतरा है और अनिवार्य निकासी के आदेश जारी किए गए हैं। चिली की आपदा राहत एजेंसी, सेनाप्रेड ने बताया कि कम से कम 250 घर नष्ट हो गए हैं।