गोरों की हत्या पर तुले हैं दक्षिण अफ्रीकी, डोनाल्ड ट्रंप ने G-20 सम्मेलन में शामिल होने पर लगा दी रोक

संक्षेप: दक्षिण अफ्रीका पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप ने उसके जी-20 शिखर सम्मेलन 2026 में हिस्सा लेने पर ही रोक लगा दी है। सोमवार को अमेरिका को औपचारिक रूप से जी-20 की अध्यक्षता सौंपी गई है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिण अफ्रीका पर भड़कते हुए कहा है कि मियामी में होने वाले जी20 शिखऱ सम्मेलन 2026 में उसे शामिल नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा श्वेत लोगों के अधिकारों की रक्षा करने में कामयाब नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा कि दक्षिण अफ्रीका में श्वेतों पर अत्याचार हो रहे हैं, उनकी खुले आम हत्याएं की जा रही हैं और उनकी जमीनें भी हड़पी जा रही हैं। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित जी20 शिखर सम्मेलन में अमेरिका शामिल नहीं हुआ था। ऐसे में शिखऱ सम्मेलन में खाली कुर्सी को ही जी-20 की अध्यक्षता सौंप दी गई।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

ट्रंप ने कहा कि अफ्रीका में डच. फ्रेंस, जर्मन सेटरल्स के वंशजों के खिलाफ मानवाधिकार उल्लंघन हो रहे हैं। ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए ट्रंप ने कहा, मैंने कह दिया है कि 2026 के जी-20 शिखर सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका को निमंत्रण नहीं भेजा जाएगा। फ्लोरिडा की ग्रेट सिटी मियामी में शिखऱ सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा, दक्षिण अफ्रीका ने अपनी हरकतों से जता दिया है कि वह जी-20 की सदस्यता के भी लायक नहीं है। इसलिए उसकी सभी पेमेंट और सब्सिडी रोकी जाएंगी।

बता दें कि अमेरिका ने जोहान्सबर्ग में आयोजित जी-20 शिखर सम्मेलन के घोषणापत्र पर साइन भी नहीं किए थे। सोमवार को अमेरिका को जी-20 की अध्यक्षता मिल गई है। परंपरा यह है कि अध्यक्षता को सौंपने के लिए एक लकड़ी का हथौड़ा दिया जाता है।