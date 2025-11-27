Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़South Africans killing whites Donald Trump has banned them from attending the G-20 summit
गोरों की हत्या पर तुले हैं दक्षिण अफ्रीकी, डोनाल्ड ट्रंप ने G-20 सम्मेलन में शामिल होने पर लगा दी रोक

गोरों की हत्या पर तुले हैं दक्षिण अफ्रीकी, डोनाल्ड ट्रंप ने G-20 सम्मेलन में शामिल होने पर लगा दी रोक

संक्षेप:

दक्षिण अफ्रीका पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप ने उसके जी-20 शिखर सम्मेलन 2026 में हिस्सा लेने पर ही रोक लगा दी है। सोमवार को अमेरिका को औपचारिक रूप से जी-20 की अध्यक्षता सौंपी गई है। 

Thu, 27 Nov 2025 07:28 AMAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिण अफ्रीका पर भड़कते हुए कहा है कि मियामी में होने वाले जी20 शिखऱ सम्मेलन 2026 में उसे शामिल नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा श्वेत लोगों के अधिकारों की रक्षा करने में कामयाब नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा कि दक्षिण अफ्रीका में श्वेतों पर अत्याचार हो रहे हैं, उनकी खुले आम हत्याएं की जा रही हैं और उनकी जमीनें भी हड़पी जा रही हैं। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित जी20 शिखर सम्मेलन में अमेरिका शामिल नहीं हुआ था। ऐसे में शिखऱ सम्मेलन में खाली कुर्सी को ही जी-20 की अध्यक्षता सौंप दी गई।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

ट्रंप ने कहा कि अफ्रीका में डच. फ्रेंस, जर्मन सेटरल्स के वंशजों के खिलाफ मानवाधिकार उल्लंघन हो रहे हैं। ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए ट्रंप ने कहा, मैंने कह दिया है कि 2026 के जी-20 शिखर सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका को निमंत्रण नहीं भेजा जाएगा। फ्लोरिडा की ग्रेट सिटी मियामी में शिखऱ सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा, दक्षिण अफ्रीका ने अपनी हरकतों से जता दिया है कि वह जी-20 की सदस्यता के भी लायक नहीं है। इसलिए उसकी सभी पेमेंट और सब्सिडी रोकी जाएंगी।

बता दें कि अमेरिका ने जोहान्सबर्ग में आयोजित जी-20 शिखर सम्मेलन के घोषणापत्र पर साइन भी नहीं किए थे। सोमवार को अमेरिका को जी-20 की अध्यक्षता मिल गई है। परंपरा यह है कि अध्यक्षता को सौंपने के लिए एक लकड़ी का हथौड़ा दिया जाता है।

अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने डोनाल्ड ट्रंप के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और उन्होंने कहा कि जोहान्सबर्ग में हुआ जी-20 शिखर सम्मेलन अहम था। उन्होंने कहा कि दक्षिण अफ्रीका जी-20 में सहयोग की भावना से चलना चाहता है और इसलिए अमेरिकी राजदूत को अध्यक्षता की निशानी सौंप दी गई है। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप गलत जानकारी के आधार पर दक्षिण अफ्रीका पर भड़क रहे हैं।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha
अंकित ओझा पिछले 8 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अंकित ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से स्नातक के बाद IIMC नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है। इसके बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की है। राजनीति, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर कार्य करने का उनके पास अनुभव है। इसके अलावा बिजनेस और अन्य क्षेत्रों की भी समझ रखते हैं। हिंदी, अंग्रेजी के साथ ही पंजाबी और उर्दू का भी ज्ञान है। डिजिटल के साथ ही रेडियो और टीवी के लिए भी काम कर चुके हैं। और पढ़ें
Donald Trump

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।