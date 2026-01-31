'बार-बार अपमान' से भड़का दक्षिण अफ्रीका, इजरायली दूत को निकाला; यहूदी देश का पलटवार
दक्षिण अफ्रीका के इस फैसले के कुछ ही घंटों बाद इजरायल ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी। इजरायली विदेश मंत्रालय ने जवाबी कार्रवाई करते हुए वरिष्ठ दक्षिण अफ्रीकी राजनयिक शॉन एडवर्ड बायनेवेल्ड को निष्कासित कर दिया।
दक्षिण अफ्रीका और इजरायल के बीच पहले से ही जारी कूटनीतिक तनाव अब चरम पर पहुंच गया है। दक्षिण अफ्रीका ने इजरायल के उप-राजदूत को देश छोड़ने का आदेश दिया है, जिसके जवाब में इजरायल ने भी दक्षिण अफ्रीकी राजनयिक को निष्कासित कर दिया है। दक्षिण अफ्रीका ने शुक्रवार को इजरायल के उप-राजदूत और प्रभारी एरियल सेडमैन को 'पर्सोना नॉन ग्राटा' (अवांछित व्यक्ति) घोषित करते हुए 72 घंटों के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया है।
निष्कासन के मुख्य कारण:
राष्ट्रपति का अपमान: दक्षिण अफ्रीकी विदेश मंत्रालय का आरोप है कि सेडमैन ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा का अपमान किया।
राजनयिक प्रोटोकॉल का उल्लंघन: मंत्रालय ने कहा कि इजरायली अधिकारियों की दक्षिण अफ्रीका यात्रा के बारे में सरकार को जानबूझकर सूचित नहीं किया गया। हाल ही में इजरायली विदेश मंत्रालय के अधिकारी डेविड सारंगा दक्षिण अफ्रीका में थे।
संप्रभुता को चुनौती: सरकार का मानना है कि इजरायल के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल दक्षिण अफ्रीका की संप्रभुता को चुनौती देने और अपमानजनक हमले करने के लिए किया गया।
इजरायल का पलटवार
दक्षिण अफ्रीका के इस फैसले के कुछ ही घंटों बाद इजरायल ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी। इजरायली विदेश मंत्रालय ने जवाबी कार्रवाई करते हुए वरिष्ठ दक्षिण अफ्रीकी राजनयिक शॉन एडवर्ड बायनेवेल्ड को निष्कासित कर दिया और उन्हें भी 72 घंटे के भीतर इजरायल छोड़ने का आदेश दिया है।
क्यों बढ़ी कड़वाहट?
दोनों देशों के बीच संबंध लंबे समय से खराब चल रहे हैं।
गाजा युद्ध और ICJ: दक्षिण अफ्रीका ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) में इजरायल पर फिलिस्तीनियों के खिलाफ 'नरसंहार' का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है।
हमास का समर्थन: इजरायल ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए दक्षिण अफ्रीका पर हमास की कानूनी शाखा के रूप में काम करने का आरोप लगाया है।
राजदूतों की वापसी: 2023 में ही इजरायल ने अपने मुख्य राजदूत को वापस बुला लिया था, जिसके बाद से एरियल सेडमैन ही वहां सबसे वरिष्ठ इजरायली अधिकारी थे।
अमेरिकी की होगी एंट्री?
इस कूटनीतिक विवाद में अमेरिका की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका की विदेश नीति का कड़ा आलोचक रहा है। वाशिंगटन ने दक्षिण अफ्रीका पर ईरान और हमास का समर्थक होने का आरोप लगाया है। पिछले साल अमेरिका ने दक्षिण अफ्रीकी राजदूत इब्राहिम रसूल को भी उनके 'MAGA' (मेक अमेरिका ग्रेट अगेन) आंदोलन के खिलाफ की गई टिप्पणियों के कारण निष्कासित कर दिया था।
दक्षिण अफ्रीका के भीतर इस फैसले का विरोध भी हो रहा है। 'साउथ अफ्रीकन जूइश बोर्ड ऑफ डिप्टीज' की अध्यक्ष कारेन मिलनर ने इसे एक कठोर कदम बताया है। उनका कहना है कि महज कुछ ट्वीट्स के आधार पर एक वरिष्ठ राजनयिक को निकालना अंतरराष्ट्रीय संबंधों के लिए ठीक नहीं है।
