मिडिल ईस्ट में कुछ बड़ा होने वाला है? डोनाल्ड ट्रंप की सोशल मीडिया पोस्ट से सनसनी, क्या लिखा
मिडिल ईस्ट में कुछ बड़ा होने वाला है? डोनाल्ड ट्रंप की सोशल मीडिया पोस्ट से सनसनी, क्या लिखा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मिडिल ईस्ट को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने अपने ट्रुथ सोशल अकाउंट पर लिखा कि मिडिल ईस्ट में महानता हासिल करने का असली मौका है। उन्होंने कहा कि कुछ स्पेशल होने वाला है।

Deepak लाइव हिन्दुस्तान, वॉशिंगटनSun, 28 Sep 2025 09:55 PM
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मिडिल ईस्ट को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने अपने ट्रुथ सोशल अकाउंट पर लिखा कि मिडिल ईस्ट में महानता हासिल करने का असली मौका है। उन्होंने कहा कि कुछ स्पेशल होने वाला है। ट्रंप की इस बात से संकेत मिल रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में कुछ बड़ा होने वाला है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी पोस्ट में यह नहीं लिखा है कि वह किसकी बात कर रहे हैं। उन्होंने इसको लेकर समय के बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी है।

ट्रंप ने सोशल ट्रुथ पर क्या लिखा
डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा है कि मिडिल ईस्ट में महानता हासिल करने का हमारे पास वास्तविक मौका है। कुछ खास करने के लिए हम सभी एकजुट हैं। यह ऐसा कुछ है जो पहली बार हो रहा है। ट्रंप ने आगे लिखा कि हम इसे करके रहेंगे। ट्रंप ने भले ही कोई डिटेल नहीं दी हो, लेकिन इसको लेकर अनुमानों का दौर तेज हो रहा है।

क्या खत्म होगा गाजा में संघर्ष?
माना जा रहा है कि वह इजरायल-हमास युद्ध से संबंधित कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही ट्रंप ने कहा था कि वह गाजा में युद्ध को खत्म करने के लिए एक समझौते के करीब हैं। अमेरिकी प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक सोमवार को डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे। अनुमान है कि इस दौरान समझौते को लेकर बातचीत हो सकती है।

नेतन्याहू का क्या रवैया
इससे पहले शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति ने पत्रकारों से कहा था कि हमें लगता है कि हमने गाजा में डील कर ली है। इसी दिन, संयुक्त राष्ट्र में बोलते हुए इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फिलिस्तीन को लेकर आपत्ति जताई। साथ ही उन्होंने हमास के खिलाफ काम खत्म करने की भी बात कही। नेतन्याहू ने यह बात तब कही है, जब ब्रिटेन, फ्रांस और कई अन्य पश्चिमी देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता दी है। नेतन्याहू सोमवार को व्हाइट हाउस जाने वाले हैं।

Donald Trump middle east news Benjamin Netanyahu

