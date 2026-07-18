अब सैनिकों की होगी टेस्टोस्टेरोन जांच, इस एक फैसले से अमेरिका में क्यों मचा बवाल?

अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ का दावा है कि इस पहल का उद्देश्य सैनिकों के प्रदर्शन, मेंटल हेल्थ और लंबे समय तक तत्परता में सुधार करना है। हालांकि, दुनिया भर के हॉर्मोन विशेषज्ञ और यूरोलॉजिस्ट इस फैसले को लेकर गंभीर चिंताएं जता रहे हैं।

अमेरिकी रक्षा मंत्रालय (पेंटागन) की ओर से सैनिकों की युद्धक क्षमता को बढ़ाने के लिए लिया गया एक फैसला इस समय चिकित्सा जगत में बड़ी बहस का कारण बन गया है। अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने एक नया निर्देश जारी किया है, जिसके तहत 30 साल और उससे ज्यादा आयु के सभी एक्टिव ड्यूटी और रिजर्व सैन्य कर्मियों के लिए सालाना टेस्टोस्टेरोन स्क्रीनिंग कराना अनिवार्य कर दिया गया है।

हेगसेथ का दावा है कि इस पहल का उद्देश्य सैनिकों के प्रदर्शन, मेंटल हेल्थ और लंबे समय तक तत्परता में सुधार करना है। हालांकि, दुनिया भर के एंडोक्रिनोलॉजिस्ट (हॉर्मोन विशेषज्ञ) और यूरोलॉजिस्ट इस फैसले को लेकर गंभीर चिंताएं जता रहे हैं।

डॉक्टरों को क्यों है आपत्ति? न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने जब इस नीति को लेकर पुरुषों के स्वास्थ्य और हॉर्मोन से जुड़े छह बड़े विशेषज्ञों से सलाह ली, तो उनमें से पांच विशेषज्ञों ने इस फैसले के वैज्ञानिक आधार पर ही सवाल खड़े कर दिए।

'अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन' और 'एंडोक्राइन सोसाइटी' के मौजूदा नियम कहते हैं कि टेस्टोस्टेरोन टेस्ट और 'टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी' (TRT) केवल उन्हीं मरीजों को दी जानी चाहिए जिनमें हॉर्मोन की कमी के स्पष्ट लक्षण (जैसे अत्यधिक थकान, मांसपेशियों में कमी, लो लिबिडो या हड्डियों का कमजोर होना) दिखाई दें।

डॉक्टरों का कहना है कि 30 साल की उम्र के बाद पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन का स्तर प्राकृतिक रूप से धीरे-धीरे कम होता है। केवल उम्र को आधार बनाकर हर किसी का टेस्ट करना सही नहीं है, क्योंकि इससे लोगों का गैर-जरूरी इलाज शुरू हो सकता है।

बिना जरूरत हॉर्मोन थेरेपी लेने के गंभीर साइड इफेक्ट्स विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अगर किसी स्वस्थ सैनिक को बिना किसी ठोस मेडिकल जरूरत के टेस्टोस्टेरोन की दवाएं या थेरेपी दी जाती है, तो इसके गंभीर और खतरनाक दुष्परिणाम हो सकते हैं:

खून का गाढ़ा होना और दिल की धड़कन का असामान्य होना।

प्रजनन क्षमता में कमी और अंडकोष का सिकुड़ना।

प्रोस्टेट से जुड़ी बीमारियां, अत्यधिक बाल झड़ना, चेहरे पर मुंहासे और मूड में तेजी से बदलाव आना। यू्रोलॉजिस्ट डॉ. केविन मैकवेरी ने साफ किया कि जिन मरीजों में वाकई इस हॉर्मोन की कमी होती है, उन्हें इलाज के बाद ऊर्जा और मानसिक सतर्कता में सुधार महसूस होता है। लेकिन इस बात का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि पूरी तरह स्वस्थ सैनिकों की रूटीन स्क्रीनिंग करने से उनकी युद्ध लड़ने की क्षमता बेहतर हो जाएगी।

क्या है 'ऑपरेटर सिंड्रोम' जिसे बनाया गया आधार? रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने इस फैसले को 'ऑपरेटर सिंड्रोम' से जोड़ा है। यह एक ऐसी शारीरिक और मानसिक स्थिति है जो आमतौर पर एलीट स्पेशल ऑपरेशन्स कमांडो में देखी जाती है। इस सिंड्रोम में कम टेस्टोस्टेरोन के साथ-साथ गंभीर दिमागी चोट, नींद की कमी और हॉर्मोनल असंतुलन जैसे लक्षण एक साथ मिलते हैं।

हालांकि, साल 2020 में इस सिंड्रोम की पहली बार पहचान करने वाले हवाई यूनिवर्सिटी के डॉ. बी. क्रिस्टोफर फ्रूह ने पेंटागन के इस फैसले पर असहमति जताई है।

डॉ. फ्रूह के मुताबिक, "स्पेशल फोर्स के कमांडो एक अलग कैटेगरी में आते हैं। वे लगातार बम धमाकों के प्रभाव, हवाई जहाजों से छलांग लगाने, कंधे से दागे जाने वाले रॉकेट और भारी मशीन गन चलाने के संपर्क में रहते हैं। उनके शरीर पर पड़ने वाले इस अत्यधिक दबाव की तुलना बाकी के सामान्य सैनिकों या रिजर्व कर्मियों से नहीं की जा सकती।"

उनका मानना है कि जो युवा सैनिक हॉर्मोनल असंतुलन का सामना कर रहे हैं, वे दवाइयों या थेरेपी के बजाय बेहतर नींद, पर्याप्त आराम और अच्छी डाइट के जरिए प्राकृतिक रूप से अपने टेस्टोस्टेरोन के स्तर को वापस सामान्य कर सकते हैं।

क्या इस फैसले के कुछ फायदे भी हैं? इस बहस के बीच कुछ चिकित्सा पेशेवरों का मानना है कि इस व्यापक स्क्रीनिंग के अपने फायदे भी हो सकते हैं। 'गेमडे हेल्थ' के मोहम्मद ने बताया कि सेना के कई रिजर्व कर्मी (जो आम आबादी का हिस्सा हैं) मोटापे या बढ़े हुए वजन से ग्रस्त हो सकते हैं, जो कि टेस्टोस्टेरोन कम होने का एक बड़ा और ठीक होने वाला कारण है। व्यापक जांच से ऐसे लोगों की पहचान हो सकेगी जिन्हें लाइफस्टाइल बदलने या सही इलाज की जरूरत है।

इसके अलावा, डॉ. फ्रूह ने यह भी नोट किया कि इस स्क्रीनिंग से महिला सैनिकों के हॉर्मोनल पैटर्न को समझने में मदद मिल सकती है। हालांकि महिलाओं को टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं होगी, लेकिन उनके स्वास्थ्य के लिए अन्य हॉर्मोनल हस्तक्षेप किए जा सकते हैं।