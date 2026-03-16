बर्फीला तूफान, तेज हवाएं और टॉर्नेडो का अलर्ट; अमेरिका में मौसम का डबल अटैक

राष्ट्रीय मौसम सेवा ने चेतावनी जारी की है कि सोमवार को मध्य अटलांटिक राज्यों, वाशिंगटन डीसी सहित कई इलाकों में सबसे अधिक खतरा है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, यह शीत मोर्चा मंगलवार तक पूर्वी तट से दूर चला जाएगा, लेकिन इससे अचानक तेज ठंड बढ़ सकती है।

अमेरिका के कई हिस्सों में आए भीषण मौसमी तूफान ने भारी तबाही मचा दी है। रिपोर्ट के अनुसार, ऊपरी मिडवेस्ट में बर्फबारी और तेज हवाओं से सड़कें बंद हो गई हैं, जबकि पूर्वी तट पर बवंडर और विनाशकारी हवाओं का खतरा बढ़ गया है। राष्ट्रीय मौसम सेवा (NWS) ने चेतावनी जारी की है कि सोमवार को मध्य अटलांटिक राज्यों, वाशिंगटन डीसी सहित कई इलाकों में सबसे अधिक खतरा है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, यह शीत मोर्चा मंगलवार तक पूर्वी तट से दूर चला जाएगा, लेकिन इससे अचानक तेज ठंड बढ़ सकती है। खाड़ी तट, फ्लोरिडा पैनहैंडल और दक्षिण-पूर्वी क्षेत्रों में तापमान शून्य से नीचे गिरने की आशंका है। अर्कांसस, ओक्लाहोमा, लुइसियाना और टेक्सास के कुछ हिस्सों में भी ठंड की चेतावनी जारी की गई है।

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रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर में ठंडी हवाओं से बारिश बर्फ में बदल रही है, जबकि पश्चिम वर्जीनिया के मध्य अप्पालाचियन क्षेत्र में 15 सेंटीमीटर से अधिक बर्फ जमा होने की संभावना है। मिनेसोटा, विस्कॉन्सिन और मिशिगन में भारी बर्फबारी दर्ज की गई है। विस्कॉन्सिन और मिशिगन के कुछ इलाकों में 61 सेंटीमीटर तक बर्फ गिर चुकी है, जबकि ऊपरी मिशिगन में अतिरिक्त 30-51 सेंटीमीटर बर्फबारी और तेज हवाओं की चेतावनी है। कई इलाकों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं।

रविवार से शुरू हुए तूफान मिसिसिपी, टेनेसी और ओहियो घाटियों से गुजर रहे हैं। ये तूफान अप्पालाचियन पर्वतों में प्रवेश कर पूर्वी तट की ओर बढ़ रहे हैं, जहां व्यापक विनाशकारी हवाएं और कई बवंडर आने की आशंका है। सोमवार दोपहर दक्षिण कैरोलिना से मैरीलैंड तक तेज हवाएं चल सकती हैं, जिसमें रैले, रिचमंड और वाशिंगटन डीसी प्रभावित हो सकते हैं। उत्तरी कैरोलिना, दक्षिण कैरोलिना और वर्जीनिया में कई स्कूल बंद रहे। उत्तरी कैरोलिना के गवर्नर जोश स्टीन ने निवासियों से आपातकालीन अलर्ट चालू रखने की अपील की है, जहां हवाओं की रफ्तार 119 किमी/घंटा तक पहुंच सकती है।

रिपोर्ट के अनुसार, एयर ट्रैफिक पर भी भारी असर पड़ा है। फ्लाइटअवेयर के अनुसार, देशभर में करीब 1400 उड़ानें विलंबित और 1800 रद्द हुईं। शिकागो के ओ'हेयर और मिडवे एयरपोर्ट पर 350 से अधिक उड़ानें रद्द हुईं, जबकि अटलांटा में 200 विलंबित और 160 रद्द हुईं। रिपोर्ट के अनुसार तूफान के कारण बिजली कटौती भी जारी है। पावरआउटेज.यूएस के अनुसार, ग्रेट लेक्स क्षेत्र के छह राज्यों में 2.5 लाख से अधिक उपभोक्ता प्रभावित हैं। कुछ कटौतियां शुक्रवार की तेज हवाओं (137 किमी/घंटा) से हुईं। टेक्सास से केंटकी तक करीब 5 लाख अन्य लोग अंधेरे में हैं। नेब्रास्का में जंगल की आग से एक व्यक्ति की मौत हुई है और नेशनल गार्ड तैनात किया गया है।