कनाडाई जंगलों की आग का धुआं उत्तरी अमेरिका तक फैला, जारी हो गया अलर्ट
कनाडा के जंगलों में भड़की आगों का असर अब उत्तरी अमेरिका के अन्य हिस्सों पर भी पड़ रहा है। न्यूजवीक की रिपोर्ट के मुताबिक, इस आग का धुआं नेब्रास्का, साउथ डकोटा और मिनेसोटा के कुछ इलाकों में घुस आया है। इससे हवा की गुणवत्ता खराब हो गई है, जिसके चलते अधिकारियों ने लोगों से घरों में रहने और बाहर न निकलने की अपील की है। पहले 'मध्यम' स्तर पर रही वायु गुणवत्ता अब कई जगहों पर 'खराब' श्रेणी में पहुंच चुकी है।
दक्षिणी डकोटा में स्थिति
अमेरिकी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी (ईपीए) के एयरनाउ प्लेटफॉर्म के अनुसार, दक्षिण डकोटा के बड़े हिस्सों, जिनमें बैडलैंड्स नेशनल पार्क के विस्तृत इलाके शामिल हैं, में AQI 167 तक पहुंच गया है, जो 'खराब' श्रेणी (151-200) में आता है। वहीं, बेनेट, ओगला लाकोटा, मीड, पेनिंगटन और जैक्सन जैसे अन्य क्षेत्रों के लिए 'मध्यम' वायु गुणवत्ता चेतावनी जारी की गई है, जहां AQI 50 से नीचे है।
नेब्रास्का का क्या है हाल?
न्यूजवीक की रिपोर्ट के अनुसार, नेब्रास्का के डगलस काउंटी और आसपास के इलाकों ( ओमाहा और कार्टर लेक ) में 'मध्यम' वायु गुणवत्ता दर्ज की गई है। रविवार रात तक यहां AQI 52 से 56 के बीच रहा।
मिनेसोटा में खतरा
मिनेसोटा के मध्य, पूर्व-मध्य, उत्तर-पश्चिमी और दक्षिण-मध्य हिस्सों ( कून रैपिड्स, ब्रुकलिन पार्क जैसे शहर और इंटरस्टेट 35W के कुछ खंड ) के लिए 'मध्यम' वायु गुणवत्ता अलर्ट जारी है। हालांकि, नॉर्दर्न ट्विन सिटीज़ मेट्रो क्षेत्र के कुछ भागों में हालात और खराब हो गए हैं, जिससे संवेदनशील लोगों ( जैसे बच्चे, बुजुर्ग और सांस संबंधी बीमारियों वाले लोग) के लिए चेतावनी दे दी गई है।
वहीं, एयरनाउ ने 'खराब' AQI वाले इलाकों के लोगों के चेतावनी के साथ-साथ सलाह भी दिया है। एयरनाउ के अनुसार, अगर बहुत जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। खासकर बच्चे और बुजुर्ग घर से बाहर निकलने से बचें।
