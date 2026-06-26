Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

चीन में बड़ा हादसा; बीजिंग की सबसे ऊंची इमारत से टकराया विमान, मची अफरा-तफरी

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

प्रत्यक्षदर्शियों की ओर से साझा किए गए वीडियो में विमान के टकराने के बाद उसके मलबे को जमीन पर गिरते और इमारत के निचले हिस्से से धुआं उठते देखा जा सकता है। रिपोर्ट में बताया गया कि विमान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।

चीन में बड़ा हादसा; बीजिंग की सबसे ऊंची इमारत से टकराया विमान, मची अफरा-तफरी

चीन के बीजिंग में शुक्रवार शाम एक छोटा विमान राजधानी की सबसे ऊंची गगनचुंबी इमारत से टकरा गया, जिससे हड़कंप मच गया। स्थानीय समयानुसार करीब शाम 6 बजे विमान केंद्रीय व्यावसायिक क्षेत्र (CBD) में स्थित 109 मंजिला चाइना जुन टॉवर से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि इमारत की दो खिड़कियां टूट गईं और विमान के कई हिस्से नीचे सड़क पर जा गिरे। घटना के तुरंत बाद इमारत को एहतियातन खाली कराया गया और आसपास के इलाके में आपातकालीन सेवाएं तैनात कर दी गईं।

ये भी पढ़ें:क्या वेनेजुएला में भूकंप नहीं, डबलेट आया था? 39 सेकंड के भीतर दो बार मची तबाही

प्रत्यक्षदर्शियों की ओर से साझा किए गए वीडियो में विमान के टकराने के बाद उसके मलबे को जमीन पर गिरते और इमारत के निचले हिस्से से धुआं उठते देखा जा सकता है। शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार विमान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। यह विमान B-12PP मॉडल का था और शिफोसी एयरपोर्ट से उड़ान भरने के लगभग 30 मिनट बाद बीजिंग के ईस्ट फिफ्थ रिंग रोड के पास उसका संपर्क रडार से टूट गया था। इसके कुछ ही समय बाद उसके टॉवर से टकराने की सूचना सामने आई।

ये भी पढ़ें:होर्मुज स्ट्रेट में फिर गोलीबारी, ईरान ने मालवाहक जहाज पर पर किया भीषण हमला

1700 फुट ऊंची इमारत से हुई टक्कर

सीआईटीआईसी टॉवर को चाइना जुन के नाम से भी जाना जाता है, जो लगभग 1700 फुट ऊंचा है। यह बीजिंग की सबसे ऊंची इमारत मानी जाती है। दुर्घटना के बाद दमकल और बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंच गए। पूरे परिसर को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया। फिलहाल अधिकारियों ने मृतकों या घायलों की संख्या की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। जांच एजेंसियां दुर्घटना के कारणों का पता लगाने में जुटी हैं। यह भी देखा जा रहा है कि विमान में कोई तकनीकी खराबी थी या अन्य कोई वजह इस हादसे के पीछे थी।

ये भी पढ़ें:इस देश में अजान पर लगेगा बैन, मंत्री बोले- इस्लामाबाद नहीं बनने देंगे

फिलहाल चीनी अधिकारियों की ओर से विस्तृत आधिकारिक बयान का इंतजार है। सोशल मीडिया पर घटना के कई वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिनमें विमान के टकराने के बाद मलबा गिरता और इमारत के आसपास अफरा-तफरी का माहौल दिखाई देता है। जानकारों का कहना है कि इतनी ऊंची इमारत से विमान की टक्कर बेहद दुर्लभ घटना है, इसलिए जांच रिपोर्ट से ही यह स्पष्ट होगा कि हादसा किन परिस्थितियों में हुआ।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar

पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

और पढ़ें
China International News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।