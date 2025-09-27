Hindi Newsविदेश न्यूज़Slogans raised against Bangladesh chief adviser Yunus outside the UN attempts were made to throw eggs at him
'यूनुस पाकिस्तानी है'; शेख हसीना समर्थकों ने UN पहुंचे नोबेल विजेता पर फेंके अंडे, जमकर नारे बाजी
Bangladesh chief adviser Yunus: संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण देने के लिए पहुंचे बांग्लादेश के प्रमुख सलाहकार यूनुस को यहां शेख हसीना समर्थकों के विरोध का सामना करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने उन पर अंडे फेंकने की कोशिश की।
Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तानSat, 27 Sep 2025 03:21 AM
बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मुहम्मद यूनुस संयुक्त राष्ट्र महासभा में शामिल होने के लिए न्यूयॉर्क में हैं। शुक्रवार को अपना संबोधन देने के लिए यूएनजीए पहुंचे यूनुस को विरोधियों की नारे बाजी का सामना करना पड़ा। यूएन हेडक्वार्टर के बाहर जमा हुए हसीना समर्थकों ने यूनुस को पाकिस्तानी एजेंट बताया और उनकी सरकार पर बांग्लादेश को बर्बाद करने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं कई प्रदर्शनकारियों ने यूनुस के ऊपर अंडे फेंकने की कोशिश भी की।
अपडेट की जा रही है।
