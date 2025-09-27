'यूनुस पाकिस्तानी है'; शेख हसीना समर्थकों ने UN पहुंचे नोबेल विजेता पर फेंके अंडे, जमकर नारे बाजी

बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मुहम्मद यूनुस संयुक्त राष्ट्र महासभा में शामिल होने के लिए न्यूयॉर्क में हैं। शुक्रवार को अपना संबोधन देने के लिए यूएनजीए पहुंचे यूनुस को विरोधियों की नारे बाजी का सामना करना पड़ा। यूएन हेडक्वार्टर के बाहर जमा हुए हसीना समर्थकों ने यूनुस को पाकिस्तानी एजेंट बताया और उनकी सरकार पर बांग्लादेश को बर्बाद करने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं कई प्रदर्शनकारियों ने यूनुस के ऊपर अंडे फेंकने की कोशिश भी की।