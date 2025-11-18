नूर खान से जकोबाबाद तक… भारतीय स्ट्राइक के निशान अभी भी नहीं मिटे; पाक ठिकानों पर मरम्मत जारी

संक्षेप: उत्तरी सिंध स्थित जैकोबाबाद एयरबेस पर भारतीय हमले से क्षतिग्रस्त हैंगर की हालत अभी भी सुधर नहीं पाई है। साइमोन का कहना है कि उसकी छत को चरणबद्ध तरीके से हटाया गया है ताकि आंतरिक क्षति का आकलन किया जा सके।

छह महीने से अधिक समय बीत जाने के बावजूद पाकिस्तान अभी तक भारत द्वारा ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान किए गए हमलों से हुए सैन्य नुकसान की पूरी तरह भरपाई नहीं कर पाया है। यह दावा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चित ओपन सोर्स इंटेलिजेंस (OSINT) विशेषज्ञ डेमियन साइमोन ने किया है। उन्होंने हाल ही में एक्स पर शेयर की गईं सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर बताया कि पाकिस्तान अभी भी कई महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों पर मरम्मत कार्य करने में जुटा है। इन ठिकानों पर भारत ने मई 2025 के चार दिवसीय संघर्ष के दौरान प्रहार किया था।

नूर खान एयरबेस पर नया ढांचा बन रहा: साइमोन साइमोन के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर में निशाना बनाए गए रावलपिंडी स्थित नूर खान एयरबेस पर पाकिस्तान ने एक नया ढांचा बनाना शुरू किया है। उन्होंने 16 नवंबर को पोस्ट में लिखा कि सैटेलाइट तस्वीरें दिखाती हैं कि पाकिस्तान ने नूर खान एयरबेस के उस स्थान पर एक नई सुविधा निर्माण करना शुरू कर दिया है, जहां भारत ने मई 2025 के संघर्ष के दौरान हमला किया था। यह एयरबेस स्ट्रैटेजिक प्लान्स डिवीजन (SPD) मुख्यालय के बेहद करीब स्थित है- वही संस्था जो पाकिस्तान के परमाणु हथियार कार्यक्रम की निगरानी करती है। ऐसे में इस ठिकाने पर भारतीय हमले को सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना गया था।

जकोबाबाद एयरबेस का हैंगर अभी भी मरम्मत में उत्तरी सिंध स्थित जैकोबाबाद एयरबेस पर भारतीय हमले से क्षतिग्रस्त हैंगर की हालत अभी भी सुधर नहीं पाई है। साइमोन का कहना है कि उसकी छत को चरणबद्ध तरीके से हटाया गया है ताकि आंतरिक क्षति का आकलन किया जा सके। उन्होंने एक पोस्ट में लिखा, पिछले कुछ महीनों की तस्वीरों से पता चलता है कि जकोबाबाद एयरबेस पर भारत द्वारा निशाना बनाया गया हैंगर अभी भी मरम्मत की प्रक्रिया में है। उसकी छत को टुकड़ों में हटाया गया है, संभवतः अंदरूनी क्षति का पता लगाने के लिए।

कई पाक सैन्य ठिकानों को बनाया गया था निशाना भारतीय वायुसेना व सेना ने पाकिस्तान द्वारा भारतीय सैन्य प्रतिष्ठानों और नागरिक क्षेत्रों पर हमले के बाद जवाबी कार्रवाई में 11 प्रमुख सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था।

इनमें शामिल थे: नूर खान एयरबेस (रावलपिंडी)

जैकोबाबाद एयरबेस (सिंध)

मुरिदके

रफीकी

मुशाफ

भोलारी

कादीरिम

सियालकोट

सुक्कुर

और किराना हिल्स में स्थित परमाणु-संबंधी सैन्य साइट भारतीय वायु सेना की विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने मई में कहा था कि पाकिस्तान को संघर्ष में “बेहद भारी और अस्थिर करने वाले नुकसान” उठाने पड़े।

किराना हिल्स पर भारत की स्ट्राइक की पुष्टि जैसे हालात डेमियन साइमोन ने जुलाई में गूगल अर्थ की एक तस्वीर भी शेयर की थी, जिसके बारे में उनका दावा था कि वह जून की है और उसमें मई 2025 में भारत द्वारा की गई किराना हिल्स स्ट्राइक का प्रभाव क्षेत्र दिखाई देता है। किराना हिल्स पाकिस्तान की परमाणु वारहेड सुरक्षित भंडारण साइट मानी जाती है।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का कबूलनामा मई 2025 में संघर्ष के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने स्वीकार किया था कि भारतीय मिसाइलें पाकिस्तान के कई प्रमुख सैन्य ठिकानों- जिनमें नूर खान एयरबेस भी शामिल है - पर गिरीं। यह कबूलनामा पाहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत द्वारा की गई सटीक जवाबी कार्रवाई की पुष्टि थी।

ऑपरेशन सिंदूर: भारत की रणनीतिक जवाबी कार्रवाई भारत ने अप्रैल में हुए पाकिस्तान-समर्थित पाहलगाम आतंकी हमले के जवाब में मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। इस दौरान भारत ने पाकिस्तानी सैन्य क्षमता को कमजोर करने के उद्देश्य से उसके प्रमुख एयरबेस, हथियार भंडार और रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया।