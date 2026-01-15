Hindustan Hindi News
झूठ बोला, कुर्सी गंवाई; सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने प्रीतम सिंह को नेता प्रतिपक्ष के पद से हटाया

संक्षेप:

सिंगापुर की राजनीति में बड़ी खबर सामने आई है। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह को LOP के पद से हटा दिया गया है। यह फैसला प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने गुरुवार को लिया, जिसमें उन्होंने प्रीतम सिंह को तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया और वर्कर्स पार्टी से नए सांसद के नामांकन की मांग की।

Jan 15, 2026 04:39 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, सिंगापुर
सिंगापुर की राजनीति में बड़ी खबर सामने आई है। पंजाब मूल के प्रीतम सिंह को नेता प्रतिपक्ष (LOP) के पद से हटा दिया गया है। यह फैसला प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने गुरुवार को लिया, जिसमें उन्होंने प्रीतम सिंह को तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया और वर्कर्स पार्टी से नए सांसद के नामांकन की मांग की। रिपोर्ट के अनुसार, प्रीतम सिंह को संसद की कमिटी के समक्ष झूठी गवाही देने का दोषी ठहराया गया था, और संसद ने 14 जनवरी 2026 को उन्हें इस पद के लिए अनुपयुक्त घोषित कर दिया था। प्रधानमंत्री वोंग ने कहा कि प्रीतम सिंह की आपराधिक दोषसिद्धि और संसद के फैसले को देखते हुए अब उनके लिए नेता प्रतिपक्ष बने रहना संभव नहीं है। यह कदम कानून के शासन, संसद की गरिमा और अखंडता बनाए रखने के लिए जरूरी है।

प्रधानमंत्री ने क्या कहा?

प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने आज ( 15 जनवरी ) बयान जारी कर प्रीतम सिंह को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया और वर्कर्स पार्टी से नए सांसद के नामांकन की मांग की, जो इस मामले में शामिल न हो। यह कदम 14 जनवरी 2026 को संसद में हुए मतदान के बाद आया, जिसमें प्रीतम सिंह को नेता प्रतिपक्ष के पद के लिए अनुपयुक्त घोषित किया गया था। वोंग की पीपुल्स एक्शन पार्टी (PAP) का संसद में बहुमत है। 2025 के चुनावों के बाद भी उन्होंने प्रीतम सिंह को दूसरे कार्यकाल के लिए पद पर बरकरार रखा था।

अपने बयान में प्रधानमंत्री वोंग ने कहा कि मैंने मामले पर गहन विचार करने के बाद फैसला किया है कि प्रीतम सिंह की आपराधिक दोषसिद्धि और संसद द्वारा उनकी अनुपयुक्तता के फैसले को देखते हुए अब उनके लिए नेता प्रतिपक्ष बने रहना संभव नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि यह कार्रवाई कानून के शासन, संसद की गरिमा और अखंडता को बनाए रखने के लिए जरूरी है।

पूरा मामला क्या है?

दरअसल, यह फैसला 14 जनवरी को लीडर ऑफ द हाउस इंद्रानी राजा द्वारा लाए गए प्रस्ताव के पारित होने के एक दिन बाद आया। प्रस्ताव में कहा गया कि प्रीतम सिंह का आचरण और 2021 में पूर्व वर्कर्स पार्टी सांसद रायसा खान के संसद में झूठ बोलने से जुड़े मामले में अदालत द्वारा दोषी ठहराया जाना दर्शाता है कि वे नेता प्रतिपक्ष से अपेक्षित उच्च मानकों पर खरे नहीं उतरे।

प्रीतम सिंह कौन हैं?

प्रीतम सिंह का जन्म सिंगापुर में हुआ है, लेकिन वे पंजाब (भारत) मूल के हैं। उन्होंने सिंगापुर में ही ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की, फिर किंग्स कॉलेज लंदन से मास्टर्स किया। पढ़ाई के बाद वकील बने और राजनीति में कदम रखा। 2018 में उन्हें वर्कर्स पार्टी का महासचिव बनाया गया। 2020 में उन्हें नेता प्रतिपक्ष का पद मिला। 2025 के चुनाव में उनकी पार्टी ने वोट शेयर बढ़ाकर 14 फीसदी हासिल किया। पार्टी ने इस फैसले पर कहा है कि वे आंतरिक प्रक्रिया से इसकी समीक्षा करेंगे और उचित समय पर जवाब देंगे।

