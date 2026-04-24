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ईरान युद्ध थमने के संकेत! लेबनान और इजरायल के बीच युद्धविराम बढ़ा; ट्रंप ने खुद बताया

Apr 24, 2026 09:58 am ISTAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि लेबनान और इजरायल के बीच युद्धविराम तीन सप्ताह के लिए बढ़ रहा है। जानकारों का कहना है कि इस युद्धविराम से ईरान और अमेरिका के बीच भी दूसरे चरण की वार्ता के रास्ते खुल सकते हैं।

ईरान युद्ध थमने के संकेत! लेबनान और इजरायल के बीच युद्धविराम बढ़ा; ट्रंप ने खुद बताया

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि गुरुवार को व्हाइट हाउस में हुई बातचीत के बाद इजराइल और लेबनान ने इजराइल एवं हिजबुल्ला चरमपंथी समूह के बीच युद्धविराम को तीन सप्ताह के लिए बढ़ाने पर सहमति जताई है। माना जा रहा है कि इजरायल और लेबनान के बीच युद्धविराम बढ़ना ईरान युद्ध के लिए भी राहत का संकेत हो सकता है। ईरान ने अमेरिका से बात करने के लिए ही लेबनान और इजरायल में युद्धविराम की शर्त रखी थी। एक बार फिर से युद्ध विराम बढ़ना, इस बात कें संकेत हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे चरण की वार्ता हो सकती है।

ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में इजराइल और लेबनान के राजदूतों के बीच हुई बैठक ''सार्थक'' रही। राष्ट्रपति के कार्यालय 'ओवल ऑफिस' में हुई एक बैठक के दौरान हालांकि ट्रंप ने स्वीकार किया कि ‘उन्हें हिजबुल्ला के बारे में भी सोचना होगा।’हालांकि ईरान समर्थित इस समूह ने वार्ता का विरोध किया है और पिछले शुक्रवार को प्रारंभिक युद्धविराम लागू होने के बाद से दोनों पक्षों द्वारा कई बार इसका उल्लंघन किया गया है।

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उन्होंने कहा कि अमेरिका लेबनान को हिज़्बुल्लाह से रक्षा करने में मदद करने के लिए उसके साथ मिलकर काम करेगा। उन्होंने कहा कि वह "निकट भविष्य" में इज़रायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन की बैठक की मेज़बानी करने के लिए उत्सुक हैं, हालाँकि उन्होंने इसकी तारीख़ की घोषणा नहीं की है।

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खत्म हो रहा था 10 दिनों का युद्धविराम

इजराइल और लेबनान के बीच दशकों में यह पहली सीधी राजनयिक वार्ता थी। दोनों पक्षों के बीच हुआ शुरुआती 10 दिवसीय युद्धविराम सोमवार को खत्म होने वाला था। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, '' लेबनान को हिजबुल्ला से रक्षा में मदद करने के लिए अमेरिका उसके साथ मिलकर काम करेगा।' उन्होंने बाद में 'ओवल ऑफिस' में कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अगले कुछ हफ्तों में वह इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ औन से वाशिंगटन में मुलाकात करेंगे।

ट्रंप ने पत्रकारों से कहा कि इजराइल को आत्मरक्षा का अधिकार है और ''अगर उन पर गोली चलाई जाती है तो वे भी ऐसा ही करेंगे।' पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप के साथ अमेरिका में इजराइल और लेबनान के राजदूतों के साथ-साथ उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रुबियो भी मौजूद थे। इजराइल के राजदूत येचिएल लिटर ने कहा, ''हमें उम्मीद है कि आपके नेतृत्व में हम मिलकर निकट भविष्य में इजराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते को औपचारिक रूप दे सकेंगे।'

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

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