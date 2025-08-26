Signs of serious brain disorder Psychologists raise alarm over Donald Trump worsening health बिगड़ता जा रहा है ट्रंप का स्वास्थ्य, मनोवैज्ञानिकों ने जताई चिंता; दिमाग से जुड़ी है बीमारी, International Hindi News - Hindustan
Hindi Newsविदेश न्यूज़Signs of serious brain disorder Psychologists raise alarm over Donald Trump worsening health

बिगड़ता जा रहा है ट्रंप का स्वास्थ्य, मनोवैज्ञानिकों ने जताई चिंता; दिमाग से जुड़ी है बीमारी

मनोवैज्ञानिकों ने यह भी बताया कि ट्रंप अपनी सेहत से जुड़ी चिंताओं को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। हाल के दिनों में उन्हें अपने हाथ के पिछले हिस्से को छिपाते हुए देखा गया है, जिसे विशेषज्ञ उनके स्वास्थ्य में गिरावट का एक संकेत मान रहे हैं।

Amit Kumar हिन्दुस्तान टाइम्स, श्वेता कुकरेतीTue, 26 Aug 2025 11:45 PM
बिगड़ता जा रहा है ट्रंप का स्वास्थ्य, मनोवैज्ञानिकों ने जताई चिंता; दिमाग से जुड़ी है बीमारी

दो प्रमुख मनोवैज्ञानिकों- डॉ. हैरी सेगल और डॉ. जॉन गार्टनर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मानसिक और शारीरिक स्थिति को लेकर गंभीर चिंता जताई है। विशेषज्ञों का दावा है कि 79 वर्षीय ट्रंप में डिमेंशिया (मनोभ्रंश) के स्पष्ट लक्षण दिखाई दे रहे हैं, जो समय के साथ "बदतर" होते जा रहे हैं। यह दावा उनके हालिया कार्यक्रम 'श्रिंकिंग ट्रंप' में किया गया, जिसमें ट्रंप के व्यवहार और शारीरिक गतिविधियों में असामान्य बदलावों पर चर्चा की गई।

मनोवैज्ञानिकों का दावा: ट्रंप में फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया के लक्षण

डॉ. गार्टनर ने कहा कि ट्रंप की मनो-मोटर कार्यप्रणाली में स्पष्ट गिरावट देखी जा रही है, जो डिमेंशिया का एक प्रमुख संकेत है। उन्होंने बताया कि ट्रंप संभवतः फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया (FTD) से पीड़ित हो सकते हैं, जो एक असामान्य प्रकार का डिमेंशिया है। यह बीमारी मस्तिष्क के सामने और किनारे के हिस्सों को प्रभावित करती है, जिसके कारण व्यवहार और भाषा से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होती हैं। यह बीमारी धीरे-धीरे वर्षों में और गंभीर होती जाती है।

डॉ. गार्टनर ने बताया, "पिछले साल एक न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट ने हमें बताया था कि फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया का एक प्रमुख लक्षण है 'वाइड-बेस्ड गेट', जिसमें व्यक्ति का एक पैर असामान्य रूप से अर्ध-वृत्ताकार गति में हिलता है।" उन्होंने हाल ही में अलास्का में ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई मुलाकात के दौरान के वीडियो का हवाला दिया, जिसमें ट्रंप को लाल कालीन पर चलते समय असामान्य तरीके से डगमगाते देखा गया।

"ट्रंप लाल कालीन पर डगमगा रहे थे"

डॉ. गार्टनर ने वीडियो का विश्लेषण करते हुए कहा, "ट्रंप लाल कालीन पर इधर-उधर डगमगा रहे थे। उनके दाहिने पैर की गति उन्हें बाईं ओर धकेल रही थी, और फिर वह इसे ठीक करने के लिए दूसरी ओर बढ़ रहे थे।" उन्होंने मजाक में कहा, "अगर आपको ड्रंक ड्राइविंग टेस्ट के लिए रोका जाता और आप इस तरह चलते, तो आप निश्चित रूप से फेल हो जाते।" डॉ. सेगल ने भी इस पर सहमति जताई और कहा, "यह बहुत असामान्य है। ट्रंप नशे में नहीं दिख रहे, फिर भी वे अपने एक पैर पर नियंत्रण खोते हुए दिखाई दे रहे हैं।"

ट्रंप का स्वास्थ्य और उनकी प्रतिक्रिया

इन चिंताओं के बावजूद, ट्रंप ने अपनी संज्ञानात्मक क्षमताओं की बार-बार प्रशंसा की है। अप्रैल में अपनी वार्षिक मेडिकल जांच के बाद, ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने संज्ञानात्मक परीक्षण में "सर्वोच्च अंक" हासिल किए। हालांकि, डॉ. सेगल और डॉ. गार्टनर ने पहले ही इस दावे को खारिज करते हुए कहा था कि यह परीक्षण सामान्य रूप से आसान होता है और इसे पास करना कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है।

ट्रंप की सेहत को लेकर बढ़ती चिंता

मनोवैज्ञानिकों ने यह भी बताया कि ट्रंप अपनी सेहत से जुड़ी चिंताओं को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। हाल के दिनों में उन्हें अपने हाथ के पिछले हिस्से को छिपाते हुए देखा गया है, जिसे विशेषज्ञ उनके स्वास्थ्य में गिरावट का एक संकेत मान रहे हैं। डॉ. गार्टनर ने कहा, "ट्रंप की सार्वजनिक उपस्थिति, भाषा और मौखिक अक्षमता के साथ-साथ अब उनकी मोटर क्षमता में भी गिरावट स्पष्ट हो रही है।"

The bruised right hand of U.S. President Donald Trump

फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया क्या है?

फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया (FTD) एक दुर्लभ प्रकार का डिमेंशिया है, जो मस्तिष्क के फ्रंटल और टेम्पोरल लोब्स को प्रभावित करता है। इसके लक्षणों में व्यवहार में बदलाव, भाषा संबंधी कठिनाइयां, और शारीरिक गतिविधियों में समस्याएं शामिल हैं। यह बीमारी आमतौर पर 40 से 65 वर्ष की आयु के बीच शुरू होती है, लेकिन यह बुजुर्गों में भी देखी जा सकती है।

Donald Trump International News

