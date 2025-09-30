मिलेगी राहत या बढ़ेगी मुश्किल? H1B वीजा फीस में फिर बदलाव के संकेत, कब तक लागू

एच1बी वीजा की एक लाख डॉलर फीस के लागू होने से पहले कुछ अहम बदलाव बदलाव होंगे। इसके बाद ही फरवरी 2026 में यह लागू होगा। अमेरिका के वित्त सचिव हॉवर्ड लुटनिक ने यह बात कही है।

एच1बी वीजा की एक लाख डॉलर फीस के लागू होने से पहले कुछ अहम बदलाव बदलाव होंगे। इसके बाद ही फरवरी 2026 में यह लागू होगा। अमेरिका के वित्त सचिव हॉवर्ड लुटनिक ने यह बात कही है। उन्होंने ‘सस्ते’ तकनीकी सलाहकारों के देश में आने और उनके परिवारों को साथ लाने के विचार को बिल्कुल गलत बताया। लुटनिक ने कहा कि प्रोसीजर और प्रॉसेस फरवरी 2026 से प्रभावी होंगे। इस तरह अब से 2026 के बीच कई अहम बदलाव नजर आएंगे। गौरतलब है कि ट्रंप प्रशासन ने नए एच1बी वीजा अप्लीकेशन की फीस बढ़ाकर एक लाख डॉलर कर दी है। हालांकि वर्तमान वीजाधारकों को इससे राहत दी गई है।

जब डोनाल्ड ट्रंप एच1बी वीजा फीस में इजाफे वाले फैसले पर साइन कर रहे थे तो लुटनिक भी उनके पीछे खड़े थे। उस वक्त कहा गया था कि सभी एच1बी वीजा, चाहे वह फ्रेश अप्लीकेंट्स हों या पुराने वीजाधारक, सभी को एक लाख डॉलर की सालाना फीस चुकानी होगी। हालांकि बाद में इसको लेकर कई स्पष्टीकरण जारी किए गए। लुटनिक ने अब कहा है कि अभी कई तरह के सवाल हैं कि एच1बी वीजा के लिए लॉटरी सिस्टम कैसे काम करेगा? फरवरी 2026 तक इसको लेकर स्पष्टता मिल जाएगी। हालांकि उन्होंने एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी कि एच1बी वीजा फीस तो एक लाख डॉलर सालाना ही रहेगी।

लुटनिक ने आगे कहा कि एच-1बी प्रक्रिया 1990 में स्थापित की गई थी, उसे एक तरह से बर्बाद कर दिया गया है। अब इस बात पर आम सहमति है कि इस प्रणाली में बदलाव होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वीजा 7 से 10 गुना ‘ओवरसब्सक्राइब्ड’ हैं, जिनमें से 74 प्रतिशत टेक कंसल्टिंग के लिए हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या एच-1बी वीजा टेक कंसल्टेंट्स के लिए हैं? लुटनिक ने कहा कि लॉटरी को ठीक करने की जरूरत है। अमेरिका को केवल अत्यधिक-कुशल लोगों को ही उच्च-कौशल वाली नौकरियां देनी चाहिए।