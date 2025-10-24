Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Shooting near Harvard University of America After Man on Bicycle Shot Another Person
अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के पास फायरिंग, साइकिल सवार ने चलाई गोली; मचा हड़कंप

अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के पास फायरिंग, साइकिल सवार ने चलाई गोली; मचा हड़कंप

संक्षेप: अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के पास शुक्रवार को फायरिंग की घटना हुई है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने बताया है कि एक साइकिल सवार शख्स ने दूसरे व्यक्ति पर गोली चलाई है।

Fri, 24 Oct 2025 10:49 PMMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, वॉशिंगटन
share Share
Follow Us on

अमेरिका की प्रतिष्ठित हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के पास शुक्रवार को गोलीबारी की घटना हुई है। एक साइकिल सवार शख्स ने दूसरे व्यक्ति पर गोली चला दी। पुलिस द्वारा संदिग्ध की तलाश की जा रही है।

गोलीबारी की घटना के बाद यूनिवर्सिटी ने बयान जारी किया है। उसने वेबसाइट पर लिखा, ''कैम्ब्रिज पुलिस रिपोर्ट कर रही है कि साइकिल पर सवार एक अनजान आदमी ने अभी-अभी शर्मन स्ट्रीट पर एक दूसरे आदमी को गोली मारी है। संदिग्ध साइकिल पर गार्डन स्ट्रीट की तरफ जा रहा है। कृपया उस इलाके से बचें और सुरक्षित जगह पर रहें।” यूनिवर्सिटी ने कुछ समय के लिए सुरक्षित जगह पर रहने का ऑर्डर जारी किया था, जिसे बाद में हटा लिया गया।

पुलिस ने कहा कि अभी तक किसी की पहचान नहीं हुई है, और लोगों की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है। जैसे ही और जानकारी मिलेगी, दी जाएगी। यूनिवर्सिटी ने अपनी इमरजेंसी अलर्ट वेबसाइट पर कहा, “कृपया सावधान रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट HUPD को 617-495-1212 पर करें।”

यह गोलीबारी की घटना शर्मन स्ट्रीट पर हुई, जहां साइकिल पर सवार एक अनजान आदमी ने दूसरे आदमी पर गोली चलाई। घटना के बाद, संदिग्ध गार्डन स्ट्रीट की तरफ भाग गया। इसके बाद, जांच एजेंसियां तुरंत मौके पर पहुंचीं। शुरुआती अलर्ट के मुताबिक, संदिग्ध शूटर को गार्डन स्ट्रीट की तरफ साइकिल चलाते देखा गया था, जो नॉर्थ कैम्ब्रिज से रेडक्लिफ क्वाड और हार्वर्ड स्क्वायर तक जाती है। पहले अलर्ट के करीब 20 मिनट बाद भी, कुछ स्टूडेंट और आस-पास के लोग क्वाड के बाहर थे, हालांकि सुबह 11:40 बजे तक इलाका खाली करा लिया गया था। एक रिहायशी घर के स्टाफ ने स्टूडेंट को अंदर रहने को कहा।

Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन को डिजिटल मीडिया में आठ साल से अधिक का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में यह दूसरी पारी है। राजनीतिक विषयों पर लिखने में अधिक रुचि है। नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, यूटीलिटी, एजुकेशन समेत विभिन्न बीट्स में काम किया है। लगभग सभी प्रमुख अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर 200 से अधिक आर्टिकल प्रकाशित हो चुके हैं। खाली समय में लॉन टेनिस खेलना पसंद है।

और पढ़ें
America

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।