अमेरिका के टेक्सास में गोलीबारी, पुलिस और आरोपी के बीच फायरिंग; कई घायल
अमेरिका के टेक्सास राज्य के मिडलैंड शहर में गोलीबारी हुई है। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 9 लोग घायल हो गए हैं। स्थानीय पुलिस ने बताया कि आरोपी के साथ में काफी देर तक फायरिंग हुई। इसके बाद उसे मार गिराया गया।
अमेरिका के टेक्सास राज्य के मिडलैंड शहर में गोलीबारी की घटना सामने आई है। शुक्रवार को सुबह स्थानीय पुलिस और आरोपी के बीच में फायरिंग शुरू हुई। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 9 से ज्यादा लोग घायल हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यहां पर उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। आरोपी की पुलिस एनकाउंटर में मौत हो चुकी है।
इस घटना को लेकर स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने कि टेक्सास के मिडलैंड में हुए इस हादसे के हालात पर काबू पा लिया गया है। पुलिस अधिकारी ने कहा, "हमें सुबह करीब 8 बजे गोलीबारी की सूचना मिली थी। पहली कॉल के बाद ही तुरंत ही पुलिस घटना स्थल पर पहुंच गई। इसके बाद एक बिल्डिंग से लगातार गोलीबारी की आवाज सुनाई दे रही थीं। इसके बाद स्वाट और अन्य एजेंसियां भी वहां पहुंचीं। इसके बाद सुरक्षाबलों और आरोपी के बीच में सीधी फायरिंग शुरू हो गई। इसके बाद आरोपी को मार गिराया गया।"
इस घटना के बाद मिडलेंड शहर की मेयर लोरी ब्लांग ने भी लोगों को इसकी जानकारी दी। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, “गोलीबारी की जगह पर अभी सुरक्षाकर्मी सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। हालांकि, इसके बाद भी मैं लोगों से अपील करती हूं कि वह उस इलाके में जाने से बचें।” ब्लांग के इस पोस्ट के बाद मिडलैंड पुलिस ने भी फेसबुक पर एक पोस्ट करते हुए घटना की जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने आरोपी के मारे जाने की भी पुष्टि की। हालांकि, पुलिस ने घटना को लेकर कहा है कि अभी तक इस हमले का उद्देश्य सामने नहीं आया है। पुलिस लगातार छानबीन कर रही है।
गौरतलब है कि अमेरिका में आए दिन ऐसी गोलीबारी की घटनाएं होती रहती हैं। इस घटना को लेकर फिलहाल को कोई बड़ी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
लेखक के बारे मेंUpendra Thapak
उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।और पढ़ें
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