पोलैंड के ऐतिहासिक शहर क्राको में गोलीबारी, पांच लोगों की मौत, कई लोग घायल
पोलैंड के ऐतिहासिक शहर क्राको में एक गोलीबारी की घटना में 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हो गए हैं। प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने इस घटना को दुखद करार दिया है। आरोपी को गोली लगी है, फिलहाल उसे हिरासत में लिया गया है।
यूरोपीय देश पोलैंड में हुई गोलीबारी में पांच लोगों की मौत हो गई है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह घटना देश के दूसरे सबसे बड़े शहर क्राको में हुई है। यहां शहर के मुख्य चौक पर एक बंदूकधारी ने पास से गुजर रहे लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस घटना में पांच लोग घटनास्थल पर ही काल के गाल में समा गए, जबकि करीब एक दर्जन लोग घायल हो गए। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस वहां पहुंची। मुठभेड़ के दौरान उन्होंने आरोपी को गोली मारी। इसके बाद उसे हिरासत में ले लिया।
एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपी को हिरासत में लिए जाने के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया है। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने एहतियात के तौर पर पूरे इलाके को घेर लिया है। इसके अलावा वहां एम्बुलेंस भी तैनात की गई है। बता दें, जिस जगह पर यह हमला हुआ है, वह पोलैंड के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। यह ऐतिसाहिक शहर कभी पोलैंड की राजधानी हुआ करता था। यह हर साल लाखों स्थानीय और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करता है।
पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने जताया दुख
पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने क्राको में हुई इस गोलीबारी की घटना पर दुख जताया है। उन्होने कहा, "पुलिस इस हमले के पीछे की वजह और इससे जुड़ी सभी परिस्थितियों की जांच कर रही है। हम उन बहादुर पुलिसकर्मियों की जितनी तारीफ करें, कम है, जिन्होंने अपनी ड्यूटी के दौरान अपनी जान जोखिम में डाली।"
यह क्राको की सबसे बड़ी त्रासदी, हमने पहले ऐसा कुछ नहीं देखा-प्रत्यक्षदर्शी
एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि वह वहां करीब से गुजर रहा था। इसी बीच उसने एक शख्स को बंदूक चलाते हुए देखा। इस हमले के बाद लोग वहां रेस्टोरेंट और दुकानों के अंदर छिपते और बदहवास भागते हुए नजर आए। उन्होंने आगे कहा, "यह क्राको के लिए एक बड़ी त्रासदी है, हमने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा।"
बता दें, यूरोपीय संघ के सदस्य पोलैंड में इस तरह की गोलीबारी की घटनाएं बहुत कम होती हैं। पोलैंड में दक्षिणपंथी राजनेता इस कम क्राइम रेट को अपने उस फैसले से जोड़ते हैं, जिसमें उन्होंने मध्य एशिया से आने वाले शर्णार्थियों को शरण देने से इनकार कर दिया था। लंबे समय से पोलैंड में क्राइम रेट निचले स्तर पर बना हुआ है। लेकिन पिछले महीने हुई चाकूबाजी की कई घटनाओं के बाद देश हाई अलर्ट पर था। टस्क ने इन घटनाओं की निंदा करते हुए इसे "हिंसा की संस्कृति"करार दिया।
लेखक के बारे मेंUpendra Thapak
उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।और पढ़ें