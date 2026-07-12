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कनाडा में साल्सा स्ट्रीट फेस्टिवल के दौरान गोलीबारी, 2 लोगों की मौत, कई घायल

By Upendra Thapak
लाइव हिन्दुस्तान
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कनाडा के टोरंटों में स्ट्रीट फेस्टिवल के दौरान गोलीबारी हुई है। इस घटना में दो लोगों की मौत हो गई है, जबकि चार लोग घायल हैं। पुलिस ने बताया की घटनास्थल को सुरक्षित कर लिया गया है, हमलावरों की तलाश की जा रही है।

कनाडा में साल्सा स्ट्रीट फेस्टिवल के दौरान गोलीबारी, 2 लोगों की मौत, कई घायल

कनाडा के टोरंटो में सबसे बड़े लैटिन स्ट्रीट फेस्टिवल में गोलीबारी हुई है। इस हमले में दो लोगों की मौत हो गई है, जबकि करीब 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। स्थानीय पुलिस के मुताबिक, उन्होंने घायलों को सुरक्षित अस्पताल पहुंचा दिया है। इस घटना को अंजाम देने वाले संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश जारी है। हमला करने के बाद वह घटनास्थल से भाग खड़े हुए थे। अभी तक पुलिस ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि कितने लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है।

स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक लोग वहां पर साल्सा फेस्टिवल मनाने के लिए एकत्र हुए थे। करीब 22 सालों से लोग यहां एकत्र होकर 'साल्सा ऑन सेंट क्लेयर' फेस्टिवल का आयोजन करते हैं। इसमें सैकड़ों लोग शामिल होते हैं। शनिवार को भी यह लोग यहां एकत्र हुए थे। तभी गोलीबारी शुरू हो गई। पुलिस ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही वह तुरंत वहां पहुंच गई और घायलों को इलाज के लिए ले जाया गया। इसके बाद पूरे इलाके को सुरक्षित कर लिया गया है। हालांकि, अभी तक हमलावरों का पता नहीं चल सका है। इसलिए लोगों को सुरक्षित रहने के लिए कहा गया है।

ओंटारियों के प्रीमियर ने जताया दुख

ओंटारियो के प्रीमियर डाउग फोर्ड ने इस घटना पर दुख जाहिर किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर मृतकों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने लिखा, "सेंट क्लेयर साल्सा फेस्टिवल के दौरान हुई गोलीबारी से दुखी हूं। इस बिना मतलब की हिंसा का कोई मतलब नहीं था। इस हमले में दो लोगों की मौत हो गई है और चार लोग गंभीर रूप से घायल हैं।"

कनाडा में हमले की सबसे बड़ी घटना

गौरतलब है कि कनाडा में यह घटनाक्रम पिछले कुछ दिनों की दूसरी सबसे बड़ी घटना है। कुछ हफ्तों पहले ही यहां पर मॉन्ट्रियल में एक बंदूकधारी ने गोलीबारी कर लोगों दहला दिया था। इसके बाद पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में दिन-दहाड़े दो लोगों की मौत हो गई थी। यह पिछले दो दशक में पहली बार था जब मॉन्ट्रिलय में किसी अधिकारी की ड्यूटी के दौरान मौत हुई थी।

बता दें, आखिरी बार साल 2020 में कनाडा के नोवा स्कोटिया में हाल के दिनों की सबसे घातक गोलीबारी हुई थी। इस घटना में करीब 22 लोग मारे गए थे। इसके बाद सरकार ने बंदूक कानूनों में सुधार करते हुए असॉल्ट स्टाइल हथियारों पर प्रतिबंध लगा दिया था। एक तरफ अमेरिका में बंदूकें आम हैं, लेकिन कनाडा में ऐसा नहीं है।

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

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