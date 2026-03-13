अमेरिका के मिशिगन में यहूदी प्रार्थना स्थल से टकाई कार, फिर चली गोलियां, मौके पर FBI
अमेरिका के मिशिगन से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक यहूदी प्रार्थना स्थल (सिनागॉग) में गाड़ी घुसाकर की गई घटना के बाद गोलीबारी हुई है। घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और जांच के लिए एफबीआई की टीम भी मौके पर पहुंच गई है। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार, यह घटना वेस्ट ब्लूमफील्ड टाउनशिप स्थित टेम्पल इज़राइल सिनागॉग में हुई। दोपहर करीब 1 बजे (स्थानीय समय) आपातकालीन कॉल मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। सूचना मिली थी कि एक कार इमारत से टकरा गई है।
स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वाहन को जानबूझकर सिनागॉग परिसर में घुसाया गया, जिसके बाद उसमें आग लग गई। इसके तुरंत बाद गोली चलने की आवाजें सुनाई दीं, जिससे पुलिस ने इसे सक्रिय हमले की घटना मानते हुए इलाके को घेर लिया। न्यूज एजेंसी एजेंसी एपी के मुताबिक, गोलीबारी में शामिल संदिग्ध बंदूकधारी मारा गया है।
वहीं, घटना के बाद एफबीआई निदेशक काश पटेल ने सोशल मीडिया पर बताया कि एफबीआई की टीम स्थानीय एजेंसियों के साथ मिलकर घटना की जांच कर रही है। उन्होंने लिखा कि एजेंसी के अधिकारी वेस्ट ब्लूमफील्ड टाउनशिप में टेम्पल इजरायल सिनागॉग में वाहन से टक्कर और सक्रिय शूटर की घटना की जांच में सहयोग कर रहे हैं।
वहीं, घटना के बाद एहतियातन आसपास के स्कूलों में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई। ब्लूमफील्ड हिल्स स्कूलों को अस्थायी रूप से सुरक्षित मोड में रखा गया था। बता दें कि सिनागॉग परिसर में टेम्पल इज़राइल अर्ली चाइल्डहुड सेंटर भी स्थित है, जहां किंडरगार्टन, प्रीस्कूल और डेकेयर की सुविधाएं संचालित होती हैं।
मिशिगन की गवर्नर ग्रैचेन व्हिटमर ने घटना की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि राज्य में यहूदी-विरोधी हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है और यहूदी समुदाय को शांति से अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है। टेम्पल इजरायल खुद को उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा रिफॉर्म सिनागॉग बताता है। 1941 में स्थापित इस समुदाय में करीब 3500 परिवारों के लगभग 12000 सदस्य जुड़े हुए हैं।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
