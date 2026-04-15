तुर्की के स्कूल में लगातार दूसरे दिन गोलीबारी, छात्र की फायरिंग में चार की मौत; कई घायल
गवर्नर ने बताया कि मारे गए लोगों में एक शिक्षक भी शामिल था। उन्होंने आगे कहा कि हमलावर एक छात्र था, जिसने हमले को अंजाम देने के लिए अपने पिता के हथियारों का इस्तेमाल किया था, जिन्हें उसने अपने बैकपैक में छिपा रखा था।
तुर्की के कहरमनमारस प्रांत के एक सेकेंडरी स्कूल में हुई गोलीबारी में कम से कम चार लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। यह हमला आयसर कालिक सेकेंडरी स्कूल में हुआ, जहां एक हथियारबंद छात्र ने गोली चला दी, जिससे दहशत फैल गई और तुरंत इमरजेंसी में मदद की गई। यह लगातार दूसरे दिन तुर्की के स्कूल में हुई गोलीबारी की घटना है।
गवर्नर मुकर्रम उनलुअर ने पत्रकारों को बताया, ''बुधवार को तुर्की के दक्षिण-पूर्वी प्रांत कहरामनमारस के एक स्कूल में जब एक मिडिल स्कूल के छात्र ने गोलीबारी की, तो चार लोगों की मौत हो गई और 20 अन्य घायल हो गए।''
उनलुअर ने बताया कि मारे गए लोगों में एक शिक्षक भी शामिल था। उन्होंने आगे कहा कि हमलावर एक छात्र था, जिसने हमले को अंजाम देने के लिए अपने पिता के हथियारों का इस्तेमाल किया था, जिन्हें उसने अपने बैकपैक में छिपा रखा था। उन्होंने यह भी बताया कि हमलावर की भी मौत हो गई। अधिकारियों ने घायलों की मदद के लिए एम्बुलेंस और मेडिकल टीमों को तुरंत मौके पर भेजा है।
एक दिन पहले, दक्षिण-पूर्वी तुर्की के एक हाई स्कूल में एक पूर्व छात्र द्वारा गोलीबारी किए जाने के बाद कम से कम 16 लोग घायल हो गए थे। स्थानीय गवर्नर हसन शिलडक ने बताया था कि हमलावर, जिसकी उम्र 18-19 साल के आसपास थी, ने पुलिस द्वारा घेरे जाने से पहले शॉटगन से अंधाधुंध गोलीबारी की और फिर उसी हथियार से खुद को मार डाला। उन्होंने बताया कि घायलों में 10 छात्र, चार शिक्षक, एक कैंटीन कर्मचारी और एक पुलिस अधिकारी शामिल हैं।
यह घटना सिवेरेक जिले के अहमत कोयंकु वोकेशनल एंड टेक्निकल एनाटोलियन हाई स्कूल में स्थानीय समय के अनुसार सुबह लगभग 09:30 बजे हुई थी। इसके बाद स्कूल को खाली करा लिया गया। घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जिनमें से पांच को बाद में आगे के इलाज के लिए दूसरे अस्पतालों में भेज दिया गया। हमले का मकसद अभी तक पता नहीं चल पाया है और जांच शुरू कर दी गई है।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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