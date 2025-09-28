मिशिगन के मॉर्मन चर्च में गोलीकांड, कई लोग घायल; पुलिस ने हमलावर को मार गिराया
Michigan Mormon church: मिशिगन के मॉर्मन चर्च में गोलीबारी हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई लोगों को गोली लगी है। पुलिस ने बताया कि हमलावर को मार गिराया गया है, फिलहाल चर्च में आग लगी हुई है।
अमेरिका के मिशिगन में एक मॉर्मन चर्च में गोलीबारी की घटना हुई है। स्थानीय पुलिस ने बताया यह घटना डेट्राइट से लगभग 80 किलोमीटर उत्तर में ग्रैंड ब्लैंक स्थित द चर्च ऑफ लैटर-डे सेंट्स में हुई। पुलिस के मुताबिक हमलावर को मार गिराया गया है और अब जनता को कोई खतरा नहीं है। फिलहाल चर्च में अभी आग लगी हुई है।
समाचार एजेंसी एपी की रिपोर्ट के मुताबिक इस चर्च के चारों और एक बड़ा पार्किंग स्थल है और यहां पर यह रिहायशी इलाकों और एक यहोवा के साक्षी चर्च के पास स्थित है। इस शहर में मॉर्मन चर्च से जुड़े 8000 लोग रहते हैं। मिशिगन की गवर्नर ग्रेचेन व्हिटमर ने इस घटना के ऊपर बयान जारी किया। उन्होंने कहा, "ग्रैंड ब्लैंक समुदाय के लिए मेरा दिल टूट रहा है। किसी भी जगह खासकर पूजा स्थल पर हिंसा अस्वीकार्य है।"
गौरतलब है कि यह गोलीबारी चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ लैटर-डे सेंट्स के अब तक के सबसे बुजुर्ग अध्यक्ष रसेल एम. नेल्सन के 101 वर्ष की आयु में निधन के अगले दिन हुई है ।
अपडेट की जा रही है।
