कनाडा में भारतीय मूल के कारोबारी के घर ताबड़तोड़ फायरिंग, लारेंस बिश्नोई गैंग का नाम

संक्षेप: रणवीर मंड ने बताया कि करीब 30 साल पहले वह कनाडा में आकर बसे और अपना रेस्टोरेंट और एक कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाते हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने तीन महीने पहले उनसे फिरौती मांगी थी।

भारतीय मूल के कारोबारी रणवीर मंड के कनाडा के कैलेडन स्थित घर पर गोलबारी हुई है। घर पर 16 गोलियां बरसाई गई, जो कार, गैराज और घर के अंदर रसोई तक लगी। इस फायरिंग में कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आया है। कारोबारी से दो मिलियन डॉलर की फिरौती मांगी गई थी। फिरौती देने से इंकार करने पर उनके घर पर फायरिंग की गई। वारदात में किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। कनाडा पुलिस मामले की जांच कर रही है।

फिरौती के लिए आ रहे थे धमकी भरे फोन रणवीर मंड ने बताया कि करीब 30 साल पहले वह कनाडा में आकर बसे और अपना रेस्टोरेंट और एक कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाते हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने तीन महीने पहले उनसे फिरौती मांगी थी। मना करने पर इंग्लैंड और इटली के व्हाट्सएप नंबर से उन्हें डराने-धमकाने के लिए कॉल की जा रही थी। आज सुबह गोलियों की आवाज से उनकी नींद खुल गई। गोलीबारी के समय फैमिली मेंबर घर में ही थे। उनके घर पर 16 गोलियां मारी गई, शुक्र है किसी को नहीं लगी। लेकिन वारदात के बाद से हम डरे हुए हैं।

एडमिंटन में पंजाब के दो युवकों की हुई थी हत्या एक दिन पहले कनाडा के एडमिंटन शहर में स्टडी वीजा पर गए पंजाब के दो युवकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वे पंजाब के मानसा के रहने वाले थे। मृतकों में बुढलाडा क्षेत्र के गांव बरेह निवासी 27 वर्षीय गुरदीप सिंह और गांव उड़त सैदेवाला निवासी 18 वर्षीय रणवीर सिंह शामिल हैं। दोनों युवक एक कार में सवार थे, तभी हमलावरों ने उनकी कार को रुकवाया और उन पर कई गोलियां चला दीं।

कपिल शर्मा के कनाडा स्थित कैफे पर तीन बार हो चुकी फायरिंग मशहूर स्टैंड-अप कॉमेडियन कपिल शर्मा के कनाडा स्थित 'कैप्स कैफे' पर तीन बार फायरिंग हो चुकी है। गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों और कुलवीर सिद्धू ने इस फायरिंग की जिम्मेदारी ली ​थी। पोस्ट में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जिक्र था। 28 नवंबर को दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने बंधु मान सिंह नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया, जो इंडिया–कनाडा बेस्ड गोल्डी ढिल्लों गैंग का अहम खिलाड़ी था। इसी ने अगस्त में कनाडा में कपिल शर्मा के ‘कैप्स कैफ़े' पर फायरिंग करने वाले शूटरों को गाड़ी और दूसरी लॉजिस्टिक मदद मुहैया करवाई थी।

कनाडा में बैन होने के बाद बिश्नोई गैंग और खतरनाक हुआ कनाडा में बैन होने के बाद बिश्नोई गैंग और खतरनाक हो गया है। 29 सितंबर को कनाडा सरकार ने बिश्नोई गैंग पर प्रतिबंध लगाया था, तब से अब तक कई जगहों पर गोलीबारी कर चुका है। बिश्नोई गैंग के गुर्गे खुलकर इन घटनाओं की जिम्मेदारी ले रहे हैं। कनाडा सरकार का कहना है कि बिश्नोई गैंग यहां पर चरमपंथ फैला रही है। बिश्नोई गैंग का नाम पिछले कई सालों से कनाडा में टारगेट किलिंग से जुड़ता रहा है। बिश्नोई गैंग पर आरोप है कि सिख चरमपंथियों को गैंग के सदस्य लगातार निशाने पर ले रही है। बिश्नोई गैंग पर कनाडा में कई बड़े हमले का भी आरोप है। कनाडा में बिश्नोई गैंग के गोल्डी बराड़, अभिजीत किंगरा और गोल्डी ढिल्लों एक्टिव हैं।