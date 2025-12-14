Sun, Dec 14, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Shooting at Indian origin businessman in Canada Lawrence Bishnoi Gang Responsible
कनाडा में भारतीय मूल के कारोबारी के घर ताबड़तोड़ फायरिंग, लारेंस बिश्नोई गैंग का नाम

कनाडा में भारतीय मूल के कारोबारी के घर ताबड़तोड़ फायरिंग, लारेंस बिश्नोई गैंग का नाम

संक्षेप:

रणवीर मंड ने बताया कि करीब 30 साल पहले वह कनाडा में आकर बसे और अपना रेस्टोरेंट और एक कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाते हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने तीन महीने पहले उनसे फिरौती मांगी थी।

Dec 14, 2025 10:34 pm ISTMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, टोरंटो
share

भारतीय मूल के कारोबारी रणवीर मंड के कनाडा के कैलेडन स्थित घर पर गोलबारी हुई है। घर पर 16 गोलियां बरसाई गई, जो कार, गैराज और घर के अंदर रसोई तक लगी। इस फायरिंग में कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आया है। कारोबारी से दो मिलियन डॉलर की फिरौती मांगी गई थी। फिरौती देने से इंकार करने पर उनके घर पर फायरिंग की गई। वारदात में किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। कनाडा पुलिस मामले की जांच कर रही है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

फिरौती के लिए आ रहे थे धमकी भरे फोन

रणवीर मंड ने बताया कि करीब 30 साल पहले वह कनाडा में आकर बसे और अपना रेस्टोरेंट और एक कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाते हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने तीन महीने पहले उनसे फिरौती मांगी थी। मना करने पर इंग्लैंड और इटली के व्हाट्सएप नंबर से उन्हें डराने-धमकाने के लिए कॉल की जा रही थी। आज सुबह गोलियों की आवाज से उनकी नींद खुल गई। गोलीबारी के समय फैमिली मेंबर घर में ही थे। उनके घर पर 16 गोलियां मारी गई, शुक्र है किसी को नहीं लगी। लेकिन वारदात के बाद से हम डरे हुए हैं।

एडमिंटन में पंजाब के दो युवकों की हुई थी हत्या

एक दिन पहले कनाडा के एडमिंटन शहर में स्टडी वीजा पर गए पंजाब के दो युवकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वे पंजाब के मानसा के रहने वाले थे। मृतकों में बुढलाडा क्षेत्र के गांव बरेह निवासी 27 वर्षीय गुरदीप सिंह और गांव उड़त सैदेवाला निवासी 18 वर्षीय रणवीर सिंह शामिल हैं। दोनों युवक एक कार में सवार थे, तभी हमलावरों ने उनकी कार को रुकवाया और उन पर कई गोलियां चला दीं।

कपिल शर्मा के कनाडा स्थित कैफे पर तीन बार हो चुकी फायरिंग

मशहूर स्टैंड-अप कॉमेडियन कपिल शर्मा के कनाडा स्थित 'कैप्स कैफे' पर तीन बार फायरिंग हो चुकी है। गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों और कुलवीर सिद्धू ने इस फायरिंग की जिम्मेदारी ली ​थी। पोस्ट में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जिक्र था। 28 नवंबर को दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने बंधु मान सिंह नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया, जो इंडिया–कनाडा बेस्ड गोल्डी ढिल्लों गैंग का अहम खिलाड़ी था। इसी ने अगस्त में कनाडा में कपिल शर्मा के ‘कैप्स कैफ़े' पर फायरिंग करने वाले शूटरों को गाड़ी और दूसरी लॉजिस्टिक मदद मुहैया करवाई थी।

कनाडा में बैन होने के बाद बिश्नोई गैंग और खतरनाक हुआ

कनाडा में बैन होने के बाद बिश्नोई गैंग और खतरनाक हो गया है। 29 सितंबर को कनाडा सरकार ने बिश्नोई गैंग पर प्रतिबंध लगाया था, तब से अब तक कई जगहों पर गोलीबारी कर चुका है। बिश्नोई गैंग के गुर्गे खुलकर इन घटनाओं की जिम्मेदारी ले रहे हैं। कनाडा सरकार का कहना है कि बिश्नोई गैंग यहां पर चरमपंथ फैला रही है। बिश्नोई गैंग का नाम पिछले कई सालों से कनाडा में टारगेट किलिंग से जुड़ता रहा है। बिश्नोई गैंग पर आरोप है कि सिख चरमपंथियों को गैंग के सदस्य लगातार निशाने पर ले रही है। बिश्नोई गैंग पर कनाडा में कई बड़े हमले का भी आरोप है। कनाडा में बिश्नोई गैंग के गोल्डी बराड़, अभिजीत किंगरा और गोल्डी ढिल्लों एक्टिव हैं।

रिपोर्ट: मोनी देवी

Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन को डिजिटल मीडिया में आठ साल से अधिक का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में यह दूसरी पारी है। राजनीतिक विषयों पर लिखने में अधिक रुचि है। नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, यूटीलिटी, एजुकेशन समेत विभिन्न बीट्स में काम किया है। लगभग सभी प्रमुख अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर 200 से अधिक आर्टिकल प्रकाशित हो चुके हैं। खाली समय में लॉन टेनिस खेलना पसंद है।

और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।