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अमेरिकी में फूड फेस्टिवल के दौरान अंधाधुंध गोलीबारी, कई लोगों की मौत; भाग निकला हमलावर

By Ankit Ojha
एपी
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अमेरिका में सीएटल शहर में एक फूड फेस्टिवल के दौरान हमलावर ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू करदी। इसमें कम से कम दो लोगों की मौत हो गई है और कई लोगों की हालत गंभीर है। आरोपी अब तक पकड़ में नहीं आया है।

US Shooting
अमेरिका के सिएटल में चलीं गोलियां, कई मौतें

अमेरिका में खुलेआम गोलीबारी की घटनाएं बेहद आम हो गई हैं। रविवार शाम (स्थानीय समयानुसार) सिएटल शहर में स्थित ऐतिहासिक टावर 'स्पेस नीडल' के पास रआयोजित एक खाद्य महोत्सव के दौरान गोलीबारी की घटना में कम से कम दो लोगों की मौत हो गई, जबकि पांच अन्य घायल हो गए हैं। कई घायलों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। शहर के अग्निशमन विभाग के एक प्रवक्ता ने यह जानकारी दी।

घायलों में एक बच्चा भी शामिल

पुलिस ने बताया कि घटना की जांच जारी है और लोगों से अपील की गई है कि वे शहर के उत्तर-पश्चिम स्थित घटनास्थल से फिलहाल दूर रहें। पुलिस के अनुसार, शाम करीब छह बजे सिएटल सेंटर में आयोजित खाद्य महोत्सव 'बाइट ऑफ सिएटल' में अचानक गोलीबारी शुरू हो गई। हार्बरव्यू मेडिकल सेंटर की प्रवक्ता सुसैन ग्रेग ने बताया कि अस्पताल में चार घायलों को भर्ती कराया गया है, इनमें एक छोटा बच्चा, एक युवक (23) और दो वयस्क महिलाएं शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इनमें से एक की हालत गंभीर बनी हुई है।

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घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी और आपातकालीन सेवा की टीमें मौके पर पहुंचीं और उन्होंने पूरे क्षेत्र को खाली कराना शुरू कर दिया। प्रत्यक्षदर्शी एस्टन वाकोनाबो ने बताया कि वह अपनी महिला मित्र के साथ एक फोटो बूथ की कतार में खड़े थे तभी पीछे से किसी ने उन्हें धक्का दिया और जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो बड़ी संख्या में लोग जान बचाने के लिए भाग रहे थे।

अचानक मच गई अफरा-तफरी

वाकोनाबो ने कहा, ''लोग छिपने की कोशिश कर रहे थे, एक-दूसरे को धक्का दे रहे थे, कई लोग जमीन पर गिर रहे थे और बच्चों के स्ट्रॉलर (गाड़ियां) गिरे हुए थे।' उन्होंने बताया कि इसी दौरान उन्हें गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी। वाकोनाबो ने बताया कि पहले उन्होंने अपनी मित्र को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और फिर तस्वीरें लेने के लिए घटनास्थल पर लौटे। वहां उन्होंने कई लोगों को जमीन पर घायल अवस्था में पड़ा देखा।

'बाइट ऑफ सिएटल' वार्षिक खाद्य महोत्सव की शुरुआत 1982 में हुई थी। आयोजकों की वेबसाइट के अनुसार, इस तीन दिवसीय आयोजन में हर वर्ष लगभग 3.5 लाख लोग आते हैं और भोजन, पेय पदार्थों और सामुदायिक उत्सव का आनंद उठाते हैं।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

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