ब्रिटेन में 2 बुजुर्ग सिखों पर हमला, पगड़ी जमीन पर गिराई; वीडियो वायरल होते ही हंगामा

शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल ने एक्स पर लिखा कि वह इस भयावह हमले की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, जिस दौरान एक सिख की पगड़ी को जबरन हटाया गया। यह नस्लवादी अपराध सिख समुदाय को निशाना बनाकर किया गया।

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तानTue, 19 Aug 2025 03:11 PM
ब्रिटेन में वॉल्वरहैम्प्टन रेलवे स्टेशन के बाहर 2 बुजुर्ग सिखों पर हमले का वीडियो सामने आया है। यह घटना 15 अगस्त को हुई थी और इसे नस्लीय रूप से प्रेरित अपराध माना जा रहा है। पुलिस ने इस मामले में तीन लोगों की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। रिपोर्ट के मुताबिक, ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट पुलिस ने कहा कि उसे हमले के वीडियो को लेकर जानकारी है, जिसमें दो पीड़ितों पर अटैक होते दिखाया गया है। एक पीड़ित जमीन पर गिरा हुआ देखा जा सकता है, उसकी पगड़ी पास ही नीचे पड़ी हुई है। दूसरे को लात और मुक्के मारते हुए देखा जा सकता है। एक महिला ने इस घटना को अपने मोबाइल फोन से रिकॉर्ड कर लिया। उसने गुस्से में कहा, 'इन दोनों को गोरे लोगों ने पीटा है। आखिर तुम लोग क्या कर रहे हो!'

पीड़ितों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया और बाद में उन्हें छुट्टी दे दी गई। 17, 19 और 25 वर्ष की आयु के संदिग्धों को आगे की जांच तक जमानत पर रिहा कर दिया गया है। इस घटना को लेकर भारत में सिख नेताओं और यूके स्थित सिख अधिकार संगठन (सिख फेडरेशन) की तीखी प्रतिक्रियाएं आई हैं। इस नस्लवादी हमले की निंदा की गई है। शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल ने एक्स पर लिखा कि वह इस भयावह हमले की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, जिस दौरान एक सिख की पगड़ी को जबरन हटाया गया। यह नस्लवादी अपराध सिख समुदाय को निशाना बनाकर किया गया।

हमले की निंदा और ऐक्शन की मांग

सुखबीर बादल ने अपने पोस्ट में लिखा कि सिख समुदाय को दुनिया भर में सुरक्षा और सम्मान मिलना चाहिए। उन्होंने वेस्ट मिडलैंड्स पुलिस और यूके होम ऑफिस से तुरंत कार्रवाई करने की अपील की है। साथ ही, विदेश मंत्री एस जयशंकर से इस मुद्दे को ब्रिटिश सरकार के सामने उठाने की मांग रखी। उन्होंने कहा कि सिख डायस्पोरा की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। कांग्रेस की पंजाब इकाई के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने भी इस हमले पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने एक्स पर कहा, 'वॉल्वरहैम्प्टन में बुजुर्ग सिख सज्जन पर क्रूर हमले से स्तब्ध हूं। यह घृणा अपराध परेशान करने वाला झटका है।' उन्होंने भी जयशंकर से इस मुद्दे को यूके सरकार के सामने उठाने की अपील की।

