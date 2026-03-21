ईद के दिन ईरान का बड़ा हमला, अल-अक्सा मस्जिद के करीब गिरी मिसाइल; नहीं हुई नमाज
ईद के दिन भी ईरान ने इजरायल को कोई मोहलत नहीं दी। एक ईरानी मिसाइल जेरुसलम में अल-अक्सा मस्जिद से कुछ ही मीटर दूर गिरी। इसके चलते सैकड़ों की संख्या में मुसलमान इस मस्जिद में ईद की नमाज नहीं पढ़ पाए। यह लोग बंद गेट के बाहर नमाज पढ़ने को मजबूर हुए।
ईद के दिन भी ईरान ने इजरायल को कोई मोहलत नहीं दी। एक ईरानी मिसाइल जेरुसलम में अल-अक्सा मस्जिद से कुछ ही मीटर दूर गिरी। इसके चलते सैकड़ों की संख्या में मुसलमान इस मस्जिद में ईद की नमाज नहीं पढ़ पाए। यह लोग बंद गेट के बाहर नमाज पढ़ने को मजबूर हुए। करीब 60 साल में पहली बार ऐसा हुआ है जब ईद के मौके पर लोगों को अल-अक्सा मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं थी। इजरायल ने शनिवार को कहाकि एक ईरानी मिसाइल ने ईद के जश्न के दौरान जेरुसलम पर हमला किया। यह मिसाइल दुनिया के कुछ सबसे पवित्र स्थलों से केवल कुछ मीटर की दूरी पर गिरी। यह स्थान मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों के लिए समान रूप से पवित्र है।
यही है असली चेहरा
इजरायली विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर इस बारे में जानकारी दी है। इस पोस्ट में कहा गया है कि ईद के दौरान एक ईरानी मिसाइल ने जेरुसलम को निशाना बनाया। यह मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों के लिए सबसे पवित्र स्थलों से कुछ सौ मीटर की दूरी पर था। यह मुल्लाओं के कथित ‘धार्मिक’ शासन का असली चेहरा है। इजरायली सेना ने कहाकि प्रभाव सीधे टेंपल माउंट के पास महसूस किया गया। जेरुसलम का पुराना शहर, टेंपल माउंट के बिल्कुल पास, ईरानी मिसाइल के टुकड़ों से प्रभावित हुआ। आईडीएफ ने एक बयान में कहाकि ईरानी शासन ने फिर एक बार साबित किया कि वे बेतरतीब तरीके से गोलीबारी करते हैं। चाहे वह नागरिक क्षेत्र हो या धार्मिक स्थल, सभी का उद्देश्य इज़रायल को नष्ट करना है।
बुजुर्ग का छलका दर्द
सैकड़ों मुस्लिम पुराने शहर के गेट पर इकट्ठा हुए ताकि बाहर ईद की नमाज अदा कर सकें। यह लोग खुद अल-अक्सा मस्जिद तक नहीं पहुंच पाए। बता दें कि इजरायल ने युद्ध के बीच सुरक्षा चिंताओं के चलते यहां का रास्ता बंद कर दिया था। 60 साल के एक फिलिस्तीनी शख्स वजदी मोहम्मद श्वेइकी ने हमलों पर कहाकि अल-अक्सा हमसे छीन ली गई है। यह एक दुखद और पीड़ादायक रमजान है। उन्होंने आगे कहाकि यह जेरुसलम के निवासियों, खासकर फिलिस्तीनियों और दुनिया भर के सभी मुसलमानों के लिए एक विनाशकारी स्थिति है।
अमेरिका और इजरायल ने 28 फरवरी को ईरान के खिलाफ अपना सैन्य अभियान शुरू किया। इसके बाद से ही इजरायली अधिकारियों ने जेरुसलम के तीन सबसे सम्मानित पवित्र स्थलों को बंद कर दिया है। इसमें मुसलमानों के लिए अल-अक्सा मस्जिद, ईसाइयों के लिए होली सेपल्चर चर्च और यहूदियों के लिए वेस्टर्न वॉल शामिल है। शोधकर्ताओं का कहना है कि पिछले करीब छह दशकों में यह पहली बार हुआ है जब रमजान के अंतिम दस दिनों और ईद के दौरान अल-अक्सा मस्जिद बंद है।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।
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