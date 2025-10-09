Video: मुझे अपनी पत्नी दे दो और मैं बदले में एक गाय दूंगा; प्रेमी ने दिया ऑफर तो पति ने करा दी शादी

वायरल वीडियो में दिख रहा है कि पति बिना किसी गुस्से के अपनी पत्नी को प्रेमी के हवाले कर रहा है। पत्नी पारंपरिक वेशभूषा में नजर आ रही है, जबकि प्रेमी हंसते हुए गाय का लेन-देन कर रहा है। बाद में पति ने बताया कि यह फैसला दोनों पक्षों की प्रतिष्ठा बचाने के उद्देश्य से ऐसा किया गया।

इंडोनेशिया के दक्षिण-पूर्वी सुलावेसी प्रांत के उत्तर कोनावे जिले में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक पति ने अपनी पत्नी के प्रेम संबंध को बिना किसी विवाद के सुलझाने के लिए उसे उसके प्रेमी को सौंप दिया। बदले में प्रेमी ने एक गाय, एक स्टील की केतली और 5 लाख इंडोनेशियाई रुपिया (लगभग 2,500 भारतीय रुपये) दिए। यह सब तोलाकी जनजाति की सदियों पुरानी रस्म 'मोवे सरापू' या 'मोसेहे' के तहत हुआ, जिसका अर्थ है 'सौंप दो और विदा कर दो'। अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि पति बिना किसी गुस्से के अपनी पत्नी को प्रेमी के हवाले कर रहा है। पत्नी पारंपरिक वेशभूषा में नजर आ रही है, जबकि प्रेमी हंसते हुए गाय का लेन-देन कर रहा है। बाद में पति ने बताया कि यह फैसला दोनों पक्षों की प्रतिष्ठा बचाने के उद्देश्य से ऐसा किया गया। दरअसल, शादी के कुछ ही महीनों बाद पत्नी का अफेयर शुरू हो गया था। इसके बाद प्रेमी ने पति से कहा कि अपनी पत्नी मुझे दे दो, मैं बदले में एक गाय दूंगा। पति ने विचार-विमर्श के बाद हामी भरी और अगले दिन ही दोनों की शादी करा दी। स्थानीय परंपरा के अनुसार, यह रिवाज झगड़ों को बिना हिंसा के सुलझाती है।

बताया जाता है कि सुलावेसी द्वीप पर निवास करने वाली तोलाकी जनजाति अपनी अजीबोगरीब रस्मों के लिए प्रसिद्ध है। 'मोवे सरापू' का उपयोग तब किया जाता है जब वैवाहिक जीवन टूटने की कगार पर पहुंच जाए। इसमें पति अपनी पत्नी को प्रेमी को सौंप देता है, और प्रेमी मुआवजा देता है। इसमें ज्यादातर पशु, बर्तन या नकदी के रूप में होता है।