प्रेग्नेंट है दुनिया की पहली AI मंत्री, 83 बच्चों की बनेंगी मां; अल्बानिया पीएम का चौंकाने वाला ऐलान

संक्षेप: जर्मनी की राजधानी बर्लिन में आयोजित ग्लोबल डायलॉग सम्मेलन के दौरान अल्बानिया के प्रधानमंत्री एडी रामा ने बताया कि अल्बानिया की पहली एआई मंत्री डिएला प्रेग्नेंट हैं। उन्होंने कहा कि डिएला जल्द ही 83 एआई बच्चों को जन्म देंगी।

अल्बानिया के प्रधानमंत्री एडी रामा के एक बयान से दुनिया में हलचल है। हर कोई हैरान है कि ऐसा भी हो सकता है क्या? दरअसल, जर्मनी की राजधानी बर्लिन में आयोजित ग्लोबल डायलॉग सम्मेलन के दौरान उन्होंने बताया कि अल्बानिया की पहली एआई मंत्री डिएला प्रेग्नेंट हैं। इसके बाद रामा ने जो कहा, उसे सुनकर सभी लोग हैरान हो गए। उन्होंने कहा कि डिएला जल्द ही 83 एआई 'बच्चों' को जन्म देंगी। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी बताया कि इन 'बच्चों' में से हर एक, किसी न किसी देश की सत्तारूढ़ सोशलिस्ट पार्टी के सांसद का प्रतिनिधित्व करेगा।

इसके बाद रामा ने विस्तार से समझाया कि ये 'बच्चे' या सहायक, संसद की सभी कार्यवाहियों का दस्तावेजीकरण करेंगे। साथ ही, वे उन विधायकों को जानकारी देंगे, जो किसी चर्चा या कार्यक्रम में शामिल न हो पाए हों। उन्होंने कहा कि हर एक... संसदीय सत्रों में भाग लेने वालों के लिए सहायक का काम करेगा, हर घटना का रिकॉर्ड रखेगा और संसद सदस्यों को सुझाव देगा। ये बच्चे अपनी मां को अच्छी तरह जानेंगे। रामा का अनुमान है कि यह सिस्टम 2026 के अंत तक पूरी तरह से चालू हो जाएगा।

कौन हैं डिएला? दरअसल, अल्बानिया ने सितंबर में आधिकारिक रूप से एक एआई आधारित मंत्री की नियुक्ति की थी। इसका उद्देश्य देश के सार्वजनिक खरीद तंत्र को पूर्ण पारदर्शिता के साथ चलाना और भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करना सुनिश्चित करना था। जनवरी में ई-अल्बानिया पोर्टल पर एक आभासी सहायक के रूप में लॉन्च की गई डिएला, नागरिकों और व्यवसायों को सरकारी दस्तावेज प्राप्त करने में मदद कर रही हैं। एआई मंत्री को एक पारंपरिक अल्बानियाई पोशाक पहने महिला के रूप में चित्रित किया गया है। जनता से उनका परिचय कराते हुए रामा ने डिएला को 'कैबिनेट का पहला सदस्य' बताया, जो शारीरिक रूप से मौजूद नहीं है, बल्कि एआई के माध्यम से आभासी रूप से निर्मित है।