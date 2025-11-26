मरी मां को घर में छिपाया, फिर रूप धरकर उठाता रहा पेंशन; 'मिसेज डाउटफायर' को देख पुलिस हैरान

संक्षेप: इटली में 56 साल के एक बेरोजगार व्यक्ति पर बेहद गंभीर आरोप लगे हैं। उसने अपनी मृत मां की जगह खुद को उनकी शक्ल में ढाल लिया और सालों तक उनकी पेंशन निकालता रहा। इटली के अधिकारियों ने इस अनोखी धोखाधड़ी को मजाक में मिसेज डाउटफायर स्कैंडल नाम दे दिया।

धोखाधड़ी के हजारों मामले आपने सुने होंगे, लेकिन आज हम आपको एक ऐसा हैरान करने वाला मामला बताने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आप यकीन नहीं करेंगे। ये कहानी एक बेटे की है, जिसने अपनी मां की मौत के बाद भी कई सालों तक उसकी पेंशन उठाकर ऐश की और किसी को कानोंकान खबर तक नहीं हुई। जब खुलासा हुआ तो हर कोई हैरान था।

दरअसल, इटली में 56 साल के एक बेरोजगार व्यक्ति पर बेहद गंभीर आरोप लगे हैं। उसने अपनी मृत मां की जगह खुद को उनकी शक्ल में ढाल लिया और सालों तक उनकी पेंशन निकालता रहा। इटली के अधिकारियों ने इस अनोखी धोखाधड़ी को मजाक में 'मिसेज डाउटफायर स्कैंडल' नाम दे दिया है। बता दें कि 'मिसेज डाउटफायर' 1993 में आई मशहूर हॉलीवुड कॉमेडी फिल्म है। इस फिल्म में रॉबिन विलियम्स ने मुख्य भूमिका निभाई थी। फिल्म में वे तलाक के बाद बच्चों के करीब रहने के लिए एक बुजुर्ग ब्रिटिश नौकरानी का रंग-रूप धारण कर लेते हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, ये 56 साल का शख्स करीब तीन साल तक अपनी मृत मां की पहचान बनाए रखकर पेंशन लेता रहा। वह न सिर्फ मां जैसे कपड़े, मेकअप और विग पहनता था, बल्कि उनकी तरह बोलता-चलता भी था, ताकि न पड़ोसी को शक हो और न सरकारी अफसरों को। इटालियन अखबार कोरिएरे डेला सेरा के मुताबिक, 2022 में 82 वर्षीय ग्राजिएला डाल ओग्लियो की मौत हो गई थी। आरोपी ने अपनी मां की मौत को कभी अधिकारियों को बताया ही नहीं। ना ही पड़ोसियों को जानकारी दी। मां की मौत के बाद उसने शव को एक स्लीपिंग बैग में लपेटकर घर के लॉन्ड्री रूम में छिपा दिया।

इसी बीच वह मां बनकर घूमता रहा। उसने मेकअप, कपड़े, विग सब कुछ मां जैसा कर लिया और सरकारी दफ्तरों में जाकर मां का पहचान-पत्र भी नवीनीकृत करवाता रहा। इस धोखे से उसे हर साल मां की पेंशन और उनकी तीन संपत्तियों से करीब 61000 यूरो (लगभग 55 लाख रुपये) मिल रहे थे। इस राज से पर्दा उस दिन उठा जब एक सरकारी कर्मचारी पहचान-पत्र नवीनीकरण के वक्त शक हुआ।