Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Shocking news in Italy Son disguises himself as dead mother to claim pension
मरी मां को घर में छिपाया, फिर रूप धरकर उठाता रहा पेंशन; 'मिसेज डाउटफायर' को देख पुलिस हैरान

मरी मां को घर में छिपाया, फिर रूप धरकर उठाता रहा पेंशन; 'मिसेज डाउटफायर' को देख पुलिस हैरान

संक्षेप:

इटली में 56 साल के एक बेरोजगार व्यक्ति पर बेहद गंभीर आरोप लगे हैं। उसने अपनी मृत मां की जगह खुद को उनकी शक्ल में ढाल लिया और सालों तक उनकी पेंशन निकालता रहा। इटली के अधिकारियों ने इस अनोखी धोखाधड़ी को मजाक में मिसेज डाउटफायर स्कैंडल नाम दे दिया।

Wed, 26 Nov 2025 06:14 PMDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

धोखाधड़ी के हजारों मामले आपने सुने होंगे, लेकिन आज हम आपको एक ऐसा हैरान करने वाला मामला बताने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आप यकीन नहीं करेंगे। ये कहानी एक बेटे की है, जिसने अपनी मां की मौत के बाद भी कई सालों तक उसकी पेंशन उठाकर ऐश की और किसी को कानोंकान खबर तक नहीं हुई। जब खुलासा हुआ तो हर कोई हैरान था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

दरअसल, इटली में 56 साल के एक बेरोजगार व्यक्ति पर बेहद गंभीर आरोप लगे हैं। उसने अपनी मृत मां की जगह खुद को उनकी शक्ल में ढाल लिया और सालों तक उनकी पेंशन निकालता रहा। इटली के अधिकारियों ने इस अनोखी धोखाधड़ी को मजाक में 'मिसेज डाउटफायर स्कैंडल' नाम दे दिया है। बता दें कि 'मिसेज डाउटफायर' 1993 में आई मशहूर हॉलीवुड कॉमेडी फिल्म है। इस फिल्म में रॉबिन विलियम्स ने मुख्य भूमिका निभाई थी। फिल्म में वे तलाक के बाद बच्चों के करीब रहने के लिए एक बुजुर्ग ब्रिटिश नौकरानी का रंग-रूप धारण कर लेते हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, ये 56 साल का शख्स करीब तीन साल तक अपनी मृत मां की पहचान बनाए रखकर पेंशन लेता रहा। वह न सिर्फ मां जैसे कपड़े, मेकअप और विग पहनता था, बल्कि उनकी तरह बोलता-चलता भी था, ताकि न पड़ोसी को शक हो और न सरकारी अफसरों को। इटालियन अखबार कोरिएरे डेला सेरा के मुताबिक, 2022 में 82 वर्षीय ग्राजिएला डाल ओग्लियो की मौत हो गई थी। आरोपी ने अपनी मां की मौत को कभी अधिकारियों को बताया ही नहीं। ना ही पड़ोसियों को जानकारी दी। मां की मौत के बाद उसने शव को एक स्लीपिंग बैग में लपेटकर घर के लॉन्ड्री रूम में छिपा दिया।

इसी बीच वह मां बनकर घूमता रहा। उसने मेकअप, कपड़े, विग सब कुछ मां जैसा कर लिया और सरकारी दफ्तरों में जाकर मां का पहचान-पत्र भी नवीनीकृत करवाता रहा। इस धोखे से उसे हर साल मां की पेंशन और उनकी तीन संपत्तियों से करीब 61000 यूरो (लगभग 55 लाख रुपये) मिल रहे थे। इस राज से पर्दा उस दिन उठा जब एक सरकारी कर्मचारी पहचान-पत्र नवीनीकरण के वक्त शक हुआ।

कर्मचारी को 'महिला' की गहरी आवाज, मोटी गर्दन और पुरुष जैसे चेहरे के फीचर्स अजीब लगे। उसने पुरानी तस्वीरों से तुलना की तो सच सामने आ गया। पुलिस को बुलाया गया और घर की तलाशी में लॉन्ड्री रूम से मां का ममी बना शव बरामद हुआ। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अब आरोपी पर धोखाधड़ी, शव को छिपाने और सरकारी दस्तावेजों में हेराफेरी जैसे कई गंभीर आरोप लगे हैं। मामला सामने आने के बाद यह पूरे इटली में सुर्खियां बटोर रहा है और लोग इसे 'रियल लाइफ मिसेज डाउटफायर' कहकर हैरान हैं।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप, लाइव हिंदुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर। पटना से पत्रकारिता की शुरुआत। महुआ न्यूज, जी न्यूज, ईनाडु इंडिया, राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे बड़े संस्थानों में काम किया। करीब 11 साल से डिजिटल मीडिया में कार्यरत। MCU भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई। पटना व‍िश्‍वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क पर सेवा दे रहे हैं। और पढ़ें
International News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।