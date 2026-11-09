हादसा या साजिश? वाइट हाउस में दो जगह कार हादसा, क्या कर रहे थे प्रेसीडेंट डोनाल्ड ट्रंप
अमेरिका के राष्ट्रपति निवास, वाइट हाउस में सोमवार को बड़ा हादसा हो गया। यहां पर एक कार, साइनपोस्ट में जाकर टकरा गई। इसके बाद आनन-फानन में वाइट हाउस में लॉकडाउन कर दिया गया।
अमेरिका के राष्ट्रपति निवास, वाइट हाउस में सोमवार को बड़ा हादसा हो गया। यहां पर एक कार, साइनपोस्ट में जाकर टकरा गई। इसके बाद आनन-फानन में वाइट हाउस में लॉकडाउन कर दिया गया। यह हादसा लेफेयेट स्क्वॉयर में हुआ, जो वॉशिंगटन डीसी में राष्ट्रपति निवास के बिल्कुल करीब है। हादसे के बाद सीक्रेट सर्विस अफसरों और नेशनल गार्ड ट्रूप्स ने, ड्राइवर को काबू कर लिया। बताया जाता है जिस वक्त यह हादसा हुआ, राष्ट्रपति ट्रंप अपने निवास में मौजूद थे। वहीं, सीक्रेट सर्विस के मुताबिक ठीक उसी वक्त वाइट हाउस में एक और भी ऐसी ही घटना हुई।
भागने की फिराक में था ड्राइवर
यह हादसा अमेरिका के स्थानीय समयानुसार सुबह के 10 बजे हुआ। सिल्वर रंग की एक सेडान लेफेयेट स्क्वॉयर के उत्तरी क्षेत्र में एक साइनोस्ट से टकरा गई। इसके बाद गाड़ी में बड़े पैमाने पर धुआं निकलने लगा। यह सब देखकर वहां सुरक्षा में तैनात सभी जवान तत्काल कार की तरफ पहुंचे। सुरक्षाकर्मियों ने ड्राइवर को कार से निकलने के लिए कहा। जब ड्राइवर कार से निकला तो वह भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन सीक्रेट सर्विस अफसरों और नेशनल गार्ड्स ट्रूप्स ने उसे समय रहते दबोच लिया। इसके बाद उसे हिरासत में ले लिया गया।
हादसा या साजिश?
लेफेयेट स्क्वायर व्हाइट हाउस के सामने सीधे पेंसिल्वेनिया एवेन्यू पर स्थित है। यह राष्ट्रपति परिसर के पास एक प्रमुख सार्वजनिक स्थल है। इस दुर्घटना के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई। इसके चलते व्हाइट हाउस के आसपास अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए। दुर्घटना के बारे में और विवरण फिलहाल उपलब्ध नहीं हो पाया। यह पता नहीं चल पाया कि कार दुर्घटनावश टकरायी थी या फिर जानबूझकर इसे टकराया गया था।
सीक्रेट सर्विस ने क्या बताया
यूएस सीक्रेट सर्विस के मुताबिक वाइट हाउस में दो अलग-अलग घटनाएं हुई हैं। इसमें से व्यक्ति ने कार फुटपाथ पर चला दी। वहीं, दूसरे ने राष्ट्रपति परिसर के सामने लेफेयेट पार्क में बैरिकेड पार कर दिया। सीक्रेट सर्विस के बयान के मुताबिक दोनों घटनाओं की जांच की जा रही है। बयान में कहा गया कि ड्राइवर सुरक्षाकर्मियों के साथ भिड़ गया। लेकिन उसे जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें कहा गया। ठीक उसी समय, दूसरा व्यक्ति लैफायेत पार्क के उत्तर-पश्चिम कोने के पास एक बैरिकेड को पार कर गया। उस व्यक्ति को भी जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया गया।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
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यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।