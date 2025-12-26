Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Shocking Israeli reservist soldier rams vehicle into Palestinian man praying
इजरायली सैनिक ने सड़क पर नमाज पढ़ रहे फिलिस्तीन शख्स पर चढ़ाई गाड़ी, क्या है मामला

इजरायली सैनिक ने सड़क पर नमाज पढ़ रहे फिलिस्तीन शख्स पर चढ़ाई गाड़ी, क्या है मामला

संक्षेप:

इजरायल के वेस्ट बैंक इलाके से एक हैरान करने वाला नजारा सामने आया है। यहां पर एक इजरायली सैनिक ने फिलिस्तीनी शख्स पर उस वक्त गाड़ी चढ़ा दी जब वह नमाज पढ़ रहा है। इससे पहले इस शख्स ने गोलियां बरसाई थीं।

Dec 26, 2025 05:44 pm ISTDeepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, जेरुसलम
share Share
Follow Us on

इजरायल के वेस्ट बैंक इलाके से एक हैरान करने वाला नजारा सामने आया है। यहां पर एक इजरायली सैनिक ने फिलिस्तीनी शख्स पर उस वक्त गाड़ी चढ़ा दी जब वह नमाज पढ़ रहा है। इससे पहले इस शख्स ने गोलियां बरसाई थीं। इजरायली मीडिया की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि फुटेज में एक शस्त्रधारी व्यक्ति फिलिस्तीनी शख्स पर गाड़ी दौड़ा रहा है। इसमें यह भी कहा गया है कि वह व्यक्ति आरक्षित श्रेणी में था और उसकी सैन्य सेवाएं खत्म कर दी गई हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

बयान में आगे कहा गया है कि आरक्षित सैनिक ने अपने अधिकारों का गंभीर उल्लंघन किया। इजरायली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक उसका हथियार छीन लिया गया है। इसके अलावा अब उसे घर में नजरबंदी में रखा गया था। इजरायली पुलिस ने रॉयटर्स को तुरंत जवाब नहीं दिया। व्यक्ति द्वारा वाहन से हमले के बाद फिलिस्तीनी शख्स को अस्पताल ले जाया गया। यहां पर जांच के बाद उसे घर भेज दिया गया है। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। इसमें नजर आ रहा है कि एक शख्स सड़क पर नमाज पढ़ रहा है। तभी सिविलियन कपड़ों में एक व्यक्ति ऑफ रोड वाहन पर सवार होकर आता है। उसके कंधे पर बंदूक टंगी हुई है। वह वाहन को नमाज कर रहे व्यक्ति के ऊपर चढ़ा देता है।

संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार, इस साल वेस्ट बैंक में इजरायली नागरिकों द्वारा फिलिस्तीनियों पर किए गए हमलों के मामले में अब तक का सबसे हिंसक साल रहा। इसमें 750 से अधिक लोग घायल हुए। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, 7 अक्टूबर 2023 से 17 अक्टूबर 2025 के बीच पश्चिमी किनारे में हजार से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए, ज्यादातर सुरक्षा बलों के अभियानों में और कुछ बसावट हिंसा में। इसी अवधि में, 57 इजरायली फिलिस्तीनी हमलों में मारे गए।

Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra
दीपक मिश्र मीडिया इंडस्ट्री में करीब 17 साल का अनुभव रखते हैं। खेल, सिनेमा और राजनीति पर प्रमुखता से काम किया है। खासतौर पर खेल की खबरों से जुनून की हद तक मोहब्बत है। 2011 में क्रिकेट वर्ल्ड कप और 2014 में फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप प्रमुखता से कवर कर चुके हैं। फोटोग्राफी और मोबाइल वीडियो स्टोरी के साथ-साथ पॉडकास्ट में विशेष रुचि रखते हैं। दैनिक जागरण-आई नेक्स्ट के साथ काम करते हुए कई वीडियो स्टोरीज पर काम किया। इसी दौरान आईपीएल पर पॉडकास्ट के साथ एक अन्य पॉडकास्ट ‘शहर का किस्सा’ भी कर चुके हैं। पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से मास्टर ऑफ मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई के बाद आज अखबार के साथ पत्रकारिता की शुरुआत हुई। इसके बाद दैनिक जागरण-आई नेक्स्ट और पत्रिका अखबार में काम किया है। आई नेक्स्ट की डिजिटल विंग में काम करते हुए कई नए और रोचक प्रयोग किए। लाइव हिन्दुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Israel World News In Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।