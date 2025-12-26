इजरायली सैनिक ने सड़क पर नमाज पढ़ रहे फिलिस्तीन शख्स पर चढ़ाई गाड़ी, क्या है मामला
इजरायल के वेस्ट बैंक इलाके से एक हैरान करने वाला नजारा सामने आया है। यहां पर एक इजरायली सैनिक ने फिलिस्तीनी शख्स पर उस वक्त गाड़ी चढ़ा दी जब वह नमाज पढ़ रहा है। इससे पहले इस शख्स ने गोलियां बरसाई थीं।
इजरायल के वेस्ट बैंक इलाके से एक हैरान करने वाला नजारा सामने आया है। यहां पर एक इजरायली सैनिक ने फिलिस्तीनी शख्स पर उस वक्त गाड़ी चढ़ा दी जब वह नमाज पढ़ रहा है। इससे पहले इस शख्स ने गोलियां बरसाई थीं। इजरायली मीडिया की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि फुटेज में एक शस्त्रधारी व्यक्ति फिलिस्तीनी शख्स पर गाड़ी दौड़ा रहा है। इसमें यह भी कहा गया है कि वह व्यक्ति आरक्षित श्रेणी में था और उसकी सैन्य सेवाएं खत्म कर दी गई हैं।
बयान में आगे कहा गया है कि आरक्षित सैनिक ने अपने अधिकारों का गंभीर उल्लंघन किया। इजरायली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक उसका हथियार छीन लिया गया है। इसके अलावा अब उसे घर में नजरबंदी में रखा गया था। इजरायली पुलिस ने रॉयटर्स को तुरंत जवाब नहीं दिया। व्यक्ति द्वारा वाहन से हमले के बाद फिलिस्तीनी शख्स को अस्पताल ले जाया गया। यहां पर जांच के बाद उसे घर भेज दिया गया है। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। इसमें नजर आ रहा है कि एक शख्स सड़क पर नमाज पढ़ रहा है। तभी सिविलियन कपड़ों में एक व्यक्ति ऑफ रोड वाहन पर सवार होकर आता है। उसके कंधे पर बंदूक टंगी हुई है। वह वाहन को नमाज कर रहे व्यक्ति के ऊपर चढ़ा देता है।
संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार, इस साल वेस्ट बैंक में इजरायली नागरिकों द्वारा फिलिस्तीनियों पर किए गए हमलों के मामले में अब तक का सबसे हिंसक साल रहा। इसमें 750 से अधिक लोग घायल हुए। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, 7 अक्टूबर 2023 से 17 अक्टूबर 2025 के बीच पश्चिमी किनारे में हजार से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए, ज्यादातर सुरक्षा बलों के अभियानों में और कुछ बसावट हिंसा में। इसी अवधि में, 57 इजरायली फिलिस्तीनी हमलों में मारे गए।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।