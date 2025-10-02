लड़कियों को बनाया सेक्स गुलाम, जब चाहें तब करते थे रेप; पाकिस्तानी राक्षसों को मिली बड़ी सजा

एक 15 वर्षीय पीड़िता इतनी नशे में धुत थी कि उसे 20 पुरुषों ने एक के बाद एक बलात्कार किया, जबकि दूसरी लड़की बिस्तर के किनारे उल्टी कर रही थी। एक 13 वर्षीय लड़की गर्भवती हो गई थी और उसे गर्भपात कराना पड़ा।

उत्तर इंग्लैंड के रॉचडेल शहर में भयानक यौन शोषण कांड ने एक बार फिर हिलाकर रख दिया है। एक ब्रिटिश-पाकिस्तानी मूल के सरगना और उसके छह साथियों को दो नाबालिग लड़कियों को "सेक्स गुलाम" की तरह इस्तेमाल करने, उन्हें प्रलोभित करने और बार-बार बलात्कार करने के अपराधों के लिए लंबी-लंबी सजाएं सुनाई गई हैं। मैनचेस्टर क्राउन कोर्ट में बुधवार को हुई सुनवाई में सरगना मोहम्मद जाहिद को 35 वर्ष की कठोर कारावास की सजा दी गई, जबकि अन्य सदस्यों को 12 से 29 वर्ष तक की सजाएं मिलीं। यह मामला ब्रिटेन के कुख्यात "ग्रूमिंग गैंग" कांडों की एक कड़ी है, जो दशकों से कमजोर लड़कियों को निशाना बनाने के लिए बदनाम है।

अपराध की भयावह कहानी अदालत को सुनाई गई गवाहियों के अनुसार, यह गिरोह 2000 के दशक के मध्य में सक्रिय था। पीड़ित लड़कियां उस समय मात्र 13 वर्ष की थीं। पीड़ितों का नाम गोपनीय रखते हुए उन्हे अदालत में केवल "गर्ल ए" और "गर्ल बी" कहा गया। ये दोनों लड़कियां बेहद कमजोर पारिवारिक पृष्ठभूमि से थीं और स्थानीय अधिकारियों के रिकॉर्ड में पहले से ही दर्ज थीं। 65 वर्षीय पाकिस्तान मूल का सरगना मोहम्मद जाहिद रॉचडेल मार्केट में लिंगरी (अंडरगारमेंट्स) की दुकान चलाता था और "बॉस मैन" के नाम से जाना जाता था। उसने इन लड़कियों को अपनी दुकान पर फ्री अंडरवियर देकर ललचाया। वह नकद पैसे, शराब, भोजन और सिगरेट देकर उनका विश्वास जीता और धीरे-धीरे उन्हें अपने और अपने साथियों के यौन शोषण के लिए मजबूर करने लगा।

जाहिद ने अदालत में दावा किया कि वह "लगभग बेकसूर" था और लड़कियां खुद "खुशी से" उसके साथ थीं, लेकिन सरकारी वकीलों के अनुसार, यह "बॉयफ्रेंड मॉडल" की एक सोची-समझी रणनीति थी। विशेषज्ञों के मुताबिक, अपराधी कमजोर लड़कियों को भोजन, शराब या अन्य लालच देकर उनका भरोसा जीतते हैं, फिर उन्हें अन्य पुरुषों के साथ यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर करते हैं। पीड़ित "गर्ल ए" ने गवाही में कहा कि उसके फोन नंबर को इतने लोगों के बीच बांटा गया कि वह 200 से अधिक अपराधियों का शिकार हो सकती थी, और "इतने सारे थे कि गिनना मुश्किल था।"

एक घटना में, एक 15 वर्षीय पीड़िता इतनी नशे में धुत थी कि उसे 20 पुरुषों ने एक के बाद एक बलात्कार किया, जबकि दूसरी लड़की बिस्तर के किनारे उल्टी कर रही थी। एक 13 वर्षीय लड़की गर्भवती हो गई थी और उसे गर्भपात कराना पड़ा। अदालत ने सुना कि लड़कियों को "जब चाहें, जहां चाहें" सेक्स के लिए उपलब्ध रहना पड़ता था। गिरोह के सदस्यों ने पीड़िताओं को ड्रग्स और शराब पिलाकर उनका मानसिक और शारीरिक शोषण किया। जज जोनाथन सीली ने सजा सुनाते हुए कहा, "दोनों लड़कियां बेहद कमजोर थीं, उनकी परेशान पारिवारिक पृष्ठभूमि थी। आपने उन्हें पूरी तरह बर्बाद कर दिया।"

दोषी सदस्य और सजाएं सभी सात आरोपी ब्रिटिश-पाकिस्तानी मूल के थे, जिनमें से अधिकांश पाकिस्तान में जन्मे थे। गिरोह में मार्केट स्टॉलधारक, टैक्सी ड्राइवर और अन्य शामिल थे। उनकी सजाओं का विवरण इस प्रकार है:

आरोपी का नाम उम्र अपराध सजा (वर्ष) मोहम्मद जाहिद (सरगना) 65 रेप, बच्ची से अश्लीलता, प्रलोभन 35 मुश्ताक अहमद 67 रेप, बच्ची से अश्लीलता 27 काशिर बशीर 50 रेप, बच्ची से अश्लीलता 29 मोहम्मद शहजाद 44 रेप (गर्ल ए के साथ) 26 नहीम अकरम 49 रेप, घुसपैठ कर बच्ची पर हमला 26 निसार हुसैन 41 रेप 19 रोहीज खान 39 रेप 12

ये सभी मैनचेस्टर मिनशुल स्ट्रीट क्राउन कोर्ट में दोषी ठहराए गए। जाहिद और रोहीज खान पहले भी 2016 और 2013 में इसी तरह के मामलों में सजा काट चुके थे। कुल मिलाकर, गिरोह पर 20 से अधिक अपराधों के आरोप सिद्ध हुए।

रॉचडेल कांड का इतिहास यह मामला रॉचडेल बाल यौन शोषण कांड का हिस्सा है, जो 2008-2009 में सामने आया था। 2012 में "द टाइम्स" अखबार की रिपोर्टिंग के बाद यह कांड सुर्खियों में आया। जांच में पाया गया कि 1997 से 2013 के बीच पाकिस्तानी मूल के गिरोहों ने सैकड़ों लड़कियों का शोषण किया। ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस की विशेष इकाई ने अब तक 32 अपराधियों को 474 वर्ष की कुल सजा दिलाई है। रदरहम, हडर्सफील्ड और अन्य शहरों में भी इसी तरह के कांड हुए, जहां 84% अपराधी दक्षिण एशियाई (मुख्यतः पाकिस्तानी) मूल के पाए गए। 2025 में बैरोनेस केसी की रिपोर्ट ने पुष्टि की कि ग्रुप-बेस्ड चाइल्ड सेक्शुअल एक्सप्लॉइटेशन में एशियाई पुरुषों की असमानुपातिक भागीदारी है, हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर डेटा की कमी है। रिपोर्ट में कहा गया कि पुलिस और सोशल सर्विसेज ने नस्लीय पूर्वाग्रह के डर से कार्रवाई में देरी की, जिससे पीड़िताओं को वर्षों तक न्याय नहीं मिला।