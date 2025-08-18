हवा में उड़ते विमान के इंजन में लगी आग, पायलट की सूझ-बूझ से टला बड़ा हादसा

जर्मनी में हवा में उड़ते विमान में आग लग जाने से हड़कंप मच गया। इस विमान में 273 यात्री और आठ क्रू सवार थे। शनिवार रात इस विमान ने ग्रीस के कॉर्फू से उड़ान भरी थी। उड़ान भरने के कुछ ही पलों के भीतर ही विमान के दाहिने इंजन से आग की लपटें दिखाई देने लगीं।

इसके बाद बोइंग 757-300 एयरक्राफ्ट को इटली के ब्रिंडिसी में उतारना पड़ा। यह सारा वाकया विमान के उड़ान भरने के एक घंटे बाद हुआ। घटना का बेहद डरावना वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है।

प्लेन से चिंगारी का वीडियो

इसमें 18 सेकंड की एक क्लिप है, जिसमें विमान के दाहिनी हिस्से से चिंगारी निकलती दिखाई दे रही है। यह सीन 15 सेकंड तक चलता रहता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जैसे ही एक इंजन में चिंगारी दिखाई दी, पायलट ने उस इंजन को बंद कर दिया। इसके बाद उसने सूझ-बूझ दिखाते हुए उड़ान भरने के बजाए ब्रिंडिसी एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करने का फैसला किया। कोंडोर एयरलाइंस ने इस हादसे के लिए यात्रियों से माफी मांगी है। असल में विमान की इमरजेंसी लैंडिंग के चलते यात्रियों को अचानक से होटल्स में रोकने का फैसला लिया गया। लेकिन कस्बे में होटल्स की कमी के चलते लोगों को परेशानी हुई। इसके अगले दिन इन लोगों को दूसरी फ्लाइट से भेजा गया।