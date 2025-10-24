अमेरिका को सौंप दी थी परमाणु हथियारों की चाबी, मुशर्रफ को लेकर सनसनीखेज खुलासा

संक्षेप: पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ को लेकर एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। इसके मुताबिक मुशर्रफ ने पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की चाभी अमेरिका को सौंप दी थी। अमेरिका की सेंट्रल इंटेलीजेंस एजेंसी (सीआईए) के पूर्व अधिकारी जॉन किरियाकू ने यह खुलासे किए हैं।

पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ को लेकर एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। इसके मुताबिक मुशर्रफ ने पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की चाभी अमेरिका को सौंप दी थी। अमेरिका की सेंट्रल इंटेलीजेंस एजेंसी (सीआईए) के पूर्व अधिकारी जॉन किरियाकू ने यह खुलासे किए हैं। जॉन के मुताबिक अमेरिका ने पाकिस्तान पर करोड़ों डॉलर लुटाकर एक तरह से मुशर्रफ को खरीद लिया था। उन्होंने यह भी कहा कि साल 2002 में भारत-पाकिस्तान युद्ध के कगार पर थे। दिसंबर 2001 में ही भारतीय संसद पर हमला हुआ था।

भ्रष्टाचार में डूबा हुआ था पाकिस्तान

एक इंटरव्यू में किरियाकू ने कहा कि पाकिस्तान जबर्दस्त ढंग से भ्रष्टाचार डूबा हुआ था। वहीं, पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो उस वक्त खाड़ी देशों में बेहद आलीशान जिंदगी जी रही थीं। वहीं, पाकिस्तान में आम जनता भूखों मरने के कगार पर थी। किरियाकू ने 15 साल तक सीआईए को सेवाएं दी हैं। पहले उनकी नौकरी बतौर एनालिस्ट थी। वहीं, बाद में वो काउंटरटेररिज्म पर काम करने लगे। जॉन के मुताबिक पाकिस्तानी सरकार के साथ हमारे संबंध बहुत ही अच्छे थे। उस वक्त वहां पर जनरल परवेज मुशर्रफ का शासन था।

अमेरिका ने मुशर्रफ को खरीद लिया था

जॉन ने कहा कि अगर ईमानदारी से कहूं तो अमेरिका को तानाशाहों के साथ काम करना पसंद था। ऐसा इसलिए था क्योंकि इन हालात में आपको आम जनता विचारों की परवाह नहीं करनी पड़ती है। मीडिया के बारे में भी सोचना नहीं पड़ता है। इस तरह से हमने मुशर्रफ को एक तरह से खरीद लिया था। अमेरिका जो भी चाहता था कर लेता था। मुशर्रफ कुछ कर नहीं पाते थे। जॉन ने आगे कहा कि हमने सहायता के रूप में पाकिस्तान को कई मिलियन डॉलर दिए।