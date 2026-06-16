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शाणे अमेरिका की खुल गई पोल पट्टी: जिस तकनीक के लिए ईरान को कोसा, उसी से की 9 करोड़ बैरल तेल की 'तस्करी'

Pramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, वॉशिंगटन/तेहरान
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पश्चिम एशिया संकट के दौरान जब होर्मुज समुद्री मार्ग बंद था, तब अमेरिका ने ईरान के तरीके का इस्तेमाल करके तेहरान के हमलों से बचते हुए खाड़ी से करीब 9 करोड़ बैरल तेल  की तस्करी की।

शाणे अमेरिका की खुल गई पोल पट्टी: जिस तकनीक के लिए ईरान को कोसा, उसी से की 9 करोड़ बैरल तेल की 'तस्करी'

दुनिया का स्वघोषित 'चौकीदार' और नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाला अमेरिका अब खुद एक बड़े तेल तस्कर के रूप में सामने आया है। पश्चिम एशिया संकट के दौरान जब पूरी दुनिया को तेल सप्लाई करना वाला होर्मुज समुद्री मार्ग लगभग बंद हो गया था, तब अमेरिका ने तेल आपूर्ति बनाए रखने के लिए एक ऐसा तरीका अपनाया, जिसका इस्तेमाल वर्षों से ईरान अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों से बचने के लिए करता रहा है। इस होर्मुज बंदी का फायदा उठाकर अमेरिकी सेना ने ईरान की उसी 'स्मगलिंग तकनीक' का इस्तेमाल कर करीब 9 करोड़ बैरल कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पादों को चोरी-छिपे बाहर निकाला है, जिसे वह दशकों से 'अवैध' बताकर ईरान पर प्रतिबंध लगाता रहा है।

समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इस गुप्त तरीके में शिप-टू-शिप तेल ट्रांसफर, सुरक्षा के लिए हवाई और पानी वाले ड्रोन का इस्तेमाल और तेल ले जाने के लिए शटलिंग तकनीक शामिल है। बता दें कि यह तरीका ईरान लंबे समय से प्रतिबंधों से बचने के लिए इस्तेमाल करता रहा है। रॉयटर्स द्वारा देखे गए शिपिंग डेटा और सैटेलाइट तस्वीरों के अनुसार, इस तरीके से तेल का ट्रांसफर मई की शुरुआत में ही शुरू हो गया था और अब तक कम से कम 92 जहाजों के जरिए तेल की तस्करी की जा चुकी है।

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ईरान के 'प्लेबुक' से ही की चोरी

उपग्रह से प्राप्त तस्वीरों ने अमेरिका की इस 'डकैती' की पोल खोल दी है, जिसमें 11 जून को भी 17 जोड़ी जहाजों को तेल का अवैध लेन-देन करते देखा गया। उपग्रह तस्वीरों और शिपिंग डेटा से पता चला है कि तेल का स्थानांतरण मुख्य रूप से दो स्थानों पर किया गया। इनमें एक यूएई के फुजैराह और दूसरा ओमान का सोहार तट है। ये दोनों स्थान हॉर्मुज समुद्री मार्ग के प्रवेश क्षेत्र के बेहद करीब स्थित हैं।

रात के अंधेरे में 'सुपरपावर' की कायरता

सूत्रों के अनुसार, यह पूरा ऑपरेशन अमेरिकी सेना के पूर्ण नियंत्रण में था। जब ये टैंकर होर्मुज के खतरनाक रास्तों से गुजरते थे, तो पकड़े जाने के डर से इनके ट्रांसपोंडर बंद कर दिए जाते थे और जहाजों की लाइटें मद्धम कर दी जाती थीं। यूएई के फुजैराह और ओमान के सोहार तट के पास ये टैंकर चोरी-छिपे बड़े जहाजों (VLCCs) में तेल भरते थे, जिसमें 24 से 40 घंटे का समय लगता था। इस दौरान जहाज अलग-अलग समय पर रवाना होते थे और एक-दूसरे से लगभग 3-4 किलोमीटर की दूरी बनाए रखते थे।

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अपाचे हेलीकॉप्टर का गिरना: चोरी की कीमत?

अमेरिका की इस तेल तस्करी की जिद ने उसके सैनिकों की जान को भी जोखिम में डाला। 9 जून को होर्मुज के ऊपर जो अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर गिराया गया था, वह इसी गुप्त तेल मिशन की सुरक्षा में लगा हुआ था। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने इसका दोष ईरान पर मढ़ा, लेकिन हकीकत यह है कि अमेरिका अपनी अवैध गतिविधियों को छिपाने के लिए सैन्य ताकत का इस्तेमाल कर रहा था।

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नैतिकता का दोहरा मापदंड

यह बेहद शर्मनाक है कि जो अमेरिका ईरान पर 'मास्किंग' और अवैध निर्यात का आरोप लगाकर दुनिया भर में शोर मचाता रहता है था, आज वही मास ट्रांसफर के जरिए अंतरराष्ट्रीय खरीदारों को तेल भेजने के लिए ईरान की ही तकनीकों की नकल कर रहा है। भले ही ट्रंप अब होर्मुज को फिर से खोलने और शांति समझौते का दावा कर रहे हों, लेकिन 9 करोड़ बैरल तेल की इस तस्करी ने अमेरिका के 'ईमानदार' होने के दावों की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। दरअसल, यह केवल तेल का व्यापार नहीं, बल्कि एक वैश्विक शक्ति द्वारा की गई व्यवस्थित समुद्री डकैती है, जिसने साबित कर दिया है कि अपने स्वार्थ के लिए अमेरिका किसी भी हद तक गिर सकता है।

Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen

प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।

अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।

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