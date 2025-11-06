सोमालिया के तट पर भारत से साउथ अफ्रीका जा रहे जहाज पर हमला, समुद्री डकैतों पर शक

संक्षेप: सोमालिया के तट के निकट भारत से दक्षिण अफ्रीका जा रहे एक जहाज पर हमलावरों ने मशीनगन और रॉकेट चालित ग्रेनेड से हमला किया। ब्रिटिश सेना के समुद्री व्यापार परिचालन केंद्र ने हमले के संबंध में अलर्ट जारी किया तथा क्षेत्र में मौजूद जहाजों को चेतावनी दी।

सोमालिया के समुद्री तट के पास भारत से साउथ अफ्रीका की ओर जा रहे एक जहाज पर हमलावरों ने गोलीबारी की है। ब्रिटिश सेना के समुद्री व्यापार संचालन केंद्र (UKMTO) ने इस घटना पर तत्काल अलर्ट जारी किया और आसपास के क्षेत्र में तैनात सभी जहाजों को सतर्क रहने की चेतावनी दी। निजी सुरक्षा कंपनी 'एम्बेरी' ने भी पुष्टि की कि हमला अभी भी जारी है, जिसमें माल्टा ध्वज वाले एक तेल टैंकर को निशाना बनाया गया। यह टैंकर भारत से दक्षिण अफ्रीका के डरबन बंदरगाह की ओर माल लेकर जा रहा था। एम्बेरी के अनुसार, यह हमला सोमाली समुद्री डाकुओं द्वारा किया गया लगता है, जो हाल ही में इस इलाके में सक्रिय हो चुके हैं। इन डाकुओं ने कथित तौर पर एक ईरानी नाव को भी कब्जे में ले लिया था, हालांकि ईरान ने इस दावे को खारिज कर दिया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

दूसरी ओर समुद्री सुरक्षा फर्म 'ड्रायडस ग्रुप' ने बताया कि हमले का शिकार हुए टैंकर पर 24 नाविक सवार थे। हमले के दौरान सुरक्षा के लिहाज से सभी ने खुद को जहाज के अंदर बंद कर लिया। कंपनी ने स्पष्ट किया कि जहाज पर कोई सशस्त्र गार्ड तैनात नहीं था। यूरोपीय संघ के नौसैनिक बलों ने भी जानकारी दी कि गुरुवार को इसी इलाके में एक अन्य जहाज, केमैन द्वीप समूह के झंडे वाला 'स्टोल्ट सागालैंड', संदिग्ध डाकुओं के हमले का शिकार बना। इस दौरान जहाज के सशस्त्र सुरक्षाकर्मियों और हमलावरों के बीच जमकर गोलीबारी हुई।

बता दें कि सोमालिया तट पर समुद्री डकैती का इतिहास 2011 में अपने चरम पर पहुंचा गया था। उस वक्त 237 ऐसी घटनाएं दर्ज की गईं थी। 'ओशंस बियॉन्ड पाइरेसी' निगरानी संगठन के आंकड़ों के मुताबिक, उस साल विश्व अर्थव्यवस्था को सोमाली डकैतों से करीब 7 अरब डॉलर का नुकसान हुआ, जिसमें 160 मिलियन डॉलर की फिरौती शामिल थी।