सोमालिया के तट पर भारत से साउथ अफ्रीका जा रहे जहाज पर हमला, समुद्री डकैतों पर शक

सोमालिया के तट पर भारत से साउथ अफ्रीका जा रहे जहाज पर हमला, समुद्री डकैतों पर शक

संक्षेप: सोमालिया के तट के निकट भारत से दक्षिण अफ्रीका जा रहे एक जहाज पर हमलावरों ने मशीनगन और रॉकेट चालित ग्रेनेड से हमला किया। ब्रिटिश सेना के समुद्री व्यापार परिचालन केंद्र ने हमले के संबंध में अलर्ट जारी किया तथा क्षेत्र में मौजूद जहाजों को चेतावनी दी।

Thu, 6 Nov 2025 04:58 PMDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
सोमालिया के समुद्री तट के पास भारत से साउथ अफ्रीका की ओर जा रहे एक जहाज पर हमलावरों ने गोलीबारी की है। ब्रिटिश सेना के समुद्री व्यापार संचालन केंद्र (UKMTO) ने इस घटना पर तत्काल अलर्ट जारी किया और आसपास के क्षेत्र में तैनात सभी जहाजों को सतर्क रहने की चेतावनी दी। निजी सुरक्षा कंपनी 'एम्बेरी' ने भी पुष्टि की कि हमला अभी भी जारी है, जिसमें माल्टा ध्वज वाले एक तेल टैंकर को निशाना बनाया गया। यह टैंकर भारत से दक्षिण अफ्रीका के डरबन बंदरगाह की ओर माल लेकर जा रहा था। एम्बेरी के अनुसार, यह हमला सोमाली समुद्री डाकुओं द्वारा किया गया लगता है, जो हाल ही में इस इलाके में सक्रिय हो चुके हैं। इन डाकुओं ने कथित तौर पर एक ईरानी नाव को भी कब्जे में ले लिया था, हालांकि ईरान ने इस दावे को खारिज कर दिया है।

दूसरी ओर समुद्री सुरक्षा फर्म 'ड्रायडस ग्रुप' ने बताया कि हमले का शिकार हुए टैंकर पर 24 नाविक सवार थे। हमले के दौरान सुरक्षा के लिहाज से सभी ने खुद को जहाज के अंदर बंद कर लिया। कंपनी ने स्पष्ट किया कि जहाज पर कोई सशस्त्र गार्ड तैनात नहीं था। यूरोपीय संघ के नौसैनिक बलों ने भी जानकारी दी कि गुरुवार को इसी इलाके में एक अन्य जहाज, केमैन द्वीप समूह के झंडे वाला 'स्टोल्ट सागालैंड', संदिग्ध डाकुओं के हमले का शिकार बना। इस दौरान जहाज के सशस्त्र सुरक्षाकर्मियों और हमलावरों के बीच जमकर गोलीबारी हुई।

बता दें कि सोमालिया तट पर समुद्री डकैती का इतिहास 2011 में अपने चरम पर पहुंचा गया था। उस वक्त 237 ऐसी घटनाएं दर्ज की गईं थी। 'ओशंस बियॉन्ड पाइरेसी' निगरानी संगठन के आंकड़ों के मुताबिक, उस साल विश्व अर्थव्यवस्था को सोमाली डकैतों से करीब 7 अरब डॉलर का नुकसान हुआ, जिसमें 160 मिलियन डॉलर की फिरौती शामिल थी।

बताया जा रहा है कि एक बार फिर सोमाली डाकुओं के हमले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसका प्रमुख कारण यमन के हूती विद्रोहियों द्वारा गाजा पट्टी में चल रहे इजरायल-हमास संघर्ष के समर्थन में लाल सागर मार्ग पर हमले शुरू करना है, जिससे समुद्री इलाके में असुरक्षा बढ़ गई है। अंतरराष्ट्रीय समुद्री ब्यूरो (IMB) के अनुसार, 2024 में सोमालिया के तट पर सात ऐसी घटनाएं दर्ज हुईं। इस साल अब तक, सोमाली डाकुओं ने कई मछली पकड़ने वाली नौकाओं को भी अपने कब्जे में ले लिया है।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप, लाइव हिंदुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर। पटना से पत्रकारिता की शुरुआत। महुआ न्यूज, जी न्यूज, ईनाडु इंडिया, राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे बड़े संस्थानों में काम किया। करीब 11 साल से डिजिटल मीडिया में कार्यरत। MCU भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई। पटना व‍िश्‍वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क पर सेवा दे रहे हैं। और पढ़ें
