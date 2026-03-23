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ईरान जंग के बीच शियाओं पर क्या बोल गए आसिम मुनीर? पाकिस्तान में मच गया बवाल

Mar 23, 2026 09:19 pm ISTDeepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, इस्लामाबाद
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पाकिस्तान के आर्मी चीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बयान पर बवाल मच गया है। मुनीर ने शियाओं को लेकर बयान जारी किया है। उन्होने कहाकि जिन शिया धर्मगुरुओं को ईरान से इतना अधिक प्यार है, वह ईरान चले जाएं।

ईरान जंग के बीच शियाओं पर क्या बोल गए आसिम मुनीर? पाकिस्तान में मच गया बवाल

पाकिस्तान के आर्मी चीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बयान पर बवाल मच गया है। मुनीर ने शियाओं को लेकर बयान जारी किया है। उन्होने कहाकि जिन शिया धर्मगुरुओं को ईरान से इतना अधिक प्यार है, वह ईरान चले जाएं। मुनीर ने यह बयान रावलपिंडी में एक इफ्तार कार्यक्रम के दौरान दिया। शिया धर्मगुरुओं ने इस बयान को अपमानजनक और भड़काने वाला बताया है। इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी चीफ पर आरोप लगाया है कि वह अमेरिका और इजरायल की शह पर पाकिस्तान के हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं।

देश को नष्ट करने का लगाया आरोप
इसके अलावा शिया धर्मगुरुओं ने सरकारों को गिराकर देश को नष्ट करने का भी आरोप लगाया है। शिया उलेमा काउंसिल पाकिस्तान के केंद्रीय उपाध्यक्ष आलम सैयद सिब्तैन हाइडर सब्ज़वारी ने मुनीर से कहाकि अगर आप अपने मालिकों, इजरायल और अमेरिका से इतना प्यार करते हैं, तो पाकिस्तान छोड़ दीजिए। गौरतलब है कि मुनीर की शियाओं के लिए चेतावनी अमेरिकी और इजरायली आक्रमण पर समुदाय के विरोध के बाद आई।

विरोध करने वालों पर चला था डंडा
इस महीने की शुरुआत में, पाकिस्तान में 35 लोग मारे गए। यह लोग ईरान के सुप्रीम लीडर रहे खामनेई की हत्या का विरोध कर रहे थे। इसी दौरान सुरक्षा बलों ने उन पर कड़ा प्रहार किया। यह घटना, कराची, स्कार्डू और इस्लामाबाद में हुई है। शिया अयातुल्लाह खामेनेई को अपने सर्वोच्च धार्मिक मार्गदर्शक के रूप में मानते हैं। यह लोग उनके फतवे और मार्गदर्शन के आधार पर अपनी दैनिक धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियां तय करते हैं।

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पाकिस्तान में इन विरोध प्रदर्शनों के बाद मुनीर ने चेतावनी दी थी कि किसी अन्य देश की घटनाओं को लेकर पाकिस्तान में हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं, उनकी ‘ईरान जाओ’ टिप्पणी पर पाकिस्तान के शिया धर्मगुरुओं के एक हिस्से का गुस्सा भड़क उठा है।

मुनीर ने कहा क्या था
पाकिस्तानी अखबार डॉन में 20 मार्च को छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, मुनीर ने रावलपिंडी में एक बातचीत के दौरान शिया धर्मगुरुओं से कहा कि विदेशों में होने वाली घटनाओं पर हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह पाकिस्तान में ईरान को लेकर होने वाले प्रदर्शनों पर सैन्य नेतृत्व की तरफ से एक चेतावनी थी। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता, आईएसपीआर ने बयान में कहाकि मुनीर ने शिया धर्मगुरुओं के साथ बातचीत की। इस दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे और समाज में सामंजस्य बनाए रखने में उलेमाओं की भूमिका पर चर्चा हुई।

Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra

मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।

आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।

यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।

जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।

अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।

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