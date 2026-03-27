Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

आसिम मुनीर का बयान और शिया बनाम सुन्नी में कैसे फंसा पाकिस्तान; इनसाइड स्टोरी

Mar 27, 2026 01:34 pm ISTSurya Prakash लाइव हिन्दुस्तान
share

पाकिस्तान ईरान के बाद शिया आबादी वाला दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है। पाकिस्तान में करीब ढाई से 4 करोड़ के बीच शिया आबादी है। इससे ज्यादा शियाओं की सत्ता वाले इकलौते मुल्क कहे जाने वाले ईरान में ही शिया हैं। लेकिन आसिम मुनीर के इस बयान ने पाकिस्तान की फॉल्टालाइंस को उजागर कर दिया है।

आसिम मुनीर का बयान और शिया बनाम सुन्नी में कैसे फंसा पाकिस्तान; इनसाइड स्टोरी

पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने ईरान में चल रहे अमेरिका और इजरायल के हमलों को लेकर शिया मौलानाओं के बीच कुछ ऐसा बोल दिया था, जिस पर बवाल मचा हुआ है। उन्होंने शियाओं के धर्मगुरुओं से कह दिया था कि यदि आपको यहां रहते हुए ईरान की ज्यादा चिंता हो रही है तो आप वहीं चले जाएं। उनका स्पष्ट कहना था कि ईरान से इतना ज्यादा प्यार है तो वहीं चले जाएं। अब इस मामले को लेकर बवाल इतना बढ़ा है कि शियाओं में नाराजगी की बात कही जा रही है। हालांकि पाकिस्तान में ऐसा पहली बार नहीं है। वहां के सत्ता प्रतिष्ठान, सेना और नौकरशाही तक में शिया और सुन्नी वाला भेद काफी अधिक है।

यह समझते हुए भी कि पाकिस्तान ईरान के बाद शिया आबादी वाला दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है। पाकिस्तान में करीब ढाई से 4 करोड़ के बीच शिया आबादी है। इससे ज्यादा शियाओं की सत्ता वाले इकलौते मुल्क कहे जाने वाले ईरान में ही शिया हैं। लेकिन आसिम मुनीर के इस बयान ने पाकिस्तान की उस फॉल्टालाइंस को उजागर कर दिया है, जो भारत से अलग होकर एक मुल्क बनने की उसकी करीब 7 दशकों की यात्रा में बनी रही है। पाकिस्तान में मुख्यधारा में सुन्नी मुसलमान ही रहे हैं। अहमदिया तो वहां भीषण अत्याचारों के शिकार रहे हैं, लेकिन शियाओं को भी उपेक्षा का दंश झेलना पड़ता है।

ये भी पढ़ें:आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ मुर्दाबाद के नारे; गिलगित-बाल्टिस्तान में भड़के लोग

यही नहीं पाकिस्तान में होने वाली कट्टरपंथियों की तकरीरों में शियाओं को काफिर कहा जाता रहा है। इसके अलावा उनके लिए वाजिब-उल-कत्ल जैसे शब्द का भी इस्तेमाल होता रहा है। इस तरह पाकिस्तान में कट्टरंपथी ताकतें तो शियाओं को मार देने तक की बात करती हैं। पाकिस्तान के नियंत्रण में गए भारत के लद्दाख और जम्मू-कश्मीर के हिस्से गिलगित-बाल्टिस्तान में शियाओं की बड़ी आबादी है। ईरान में हुए घटनाक्रम का गिलगित-बाल्टिस्तान में विरोध हुआ था। लेकिन हालत यह थी कि इन लोगों पर फायरिंग कर दी गई। इनमें कई लोग मारे गए और कराची में भी ऐसा ही होने की खबर आई थी।

ये भी पढ़ें:ईरान जंग के बीच शियाओं पर क्या बोल गए आसिम मुनीर? पाक में मच गया बवाल

पाकिस्तान में शियाओं के मुहर्रम निकालने में भी रहती है कड़ी सुरक्षा

पाकिस्तान में शियाओं की स्थिति ऐसी है कि मुहर्रम के आयोजन से भी बड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ करने पड़े पड़ते हैं। पाकिस्तान में खोजा इस्माइली, बोहरी और इथना अशरी समेत कई तरह के मुसलमान रहते हैं। ऐसी स्थिति में यद आसिम मुनीर ने शियाओं के लिए यह कह दिया कि वह पाकिस्तान चले जाएं तो यह हैरानी की बात नहीं बल्कि पाकिस्तान की शिया और सुन्नी वाली फॉल्टलाइंस को उजागर करता है। गौरतलब है कि पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना खुद शिया समुदाय के ही एक मत इस्माइली खोजा थे।

ये भी पढ़ें:'इस्लामिक नाटो' की तैयारी! सऊदी पहुंचे मुनीर, ईरान पर हमला करेंगे पाक और तुर्की?
Surya Prakash

लेखक के बारे में

Surya Prakash

दुनियादारी में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। समकालीन राजनीति पर लिखने के अलावा सामरिक मामलों, रणनीतिक संचार और सभ्यतागत प्रश्नों के अध्ययन में रुचि रखते हैं। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रायबरेली के रहने वाले सूर्यप्रकाश को पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। 10 वर्षों से ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में कार्यरत हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय एवं राज्यों से संबंधित खबरों का संपादन करते हैं एवं डेस्क इंचार्ज के तौर पर भी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। समाचारों के त्वरित प्रकाशन से लेकर विस्तृत अध्ययन के साथ एक्सप्लेनर आदि में भी रुचि रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज प्रकाशित करने और खबरों के अंदर की खबर को विस्तार से समझाने में रुचि रखते हैं। हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को समझते हैं और उसके अनुसार ही पाठकों को खबरें देने के लिए तत्परता रखते हैं।


अकादमिक योग्यता: एक तरफ डेढ़ दशक का सक्रिय पत्रकारिता करियर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ सूर्यप्रकाश अकादमिक अध्ययन में भी गहरी दिलचस्पी रखते रहे हैं। पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन और मास्टर्स की पढ़ाई के साथ ही 'हाइब्रिड वारफेयर में मीडिया के इस्तेमाल' जैसे महत्वपूर्ण एवं उभरते विषय पर पीएचडी शोध कार्य भी किया है। पत्रकारिता, समाज, साहित्य में रुचि के अलावा वारफेयर में मीडिया के प्रयोग पर भी गहरा अध्ययन किया है। इसी कारण डिफेंस स्टडीज जैसे गूढ़ विषय में भी वह रुचि रखते हैं। इस प्रकार सूर्यप्रकाश का एक लंबा पेशेवर अनुभव रहा है तो वहीं गहरी अकादमिक समझ भी रही है।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय महत्व के समाचारों में गहरी दिलचस्पी रखते हैं तो वहीं नैरेटिव वारफेयर के बारे में भी गहरा अध्ययन है। खबरों के अंदर की खबर क्या है और किसी भी समाचार के मायने क्या हैं? ऐसी जरूरी चीजों को पाठकों तक पहुंचाने में भी रुचि रखते हैं। लाइव हिन्दुस्तान में बीते 5 सालों से जुड़े हैं और गुणवत्तापूर्ण समाचार देने की मुहिम को बल प्रदान किया है। सूर्यप्रकाश को पाठकों की पसंद को समझने और उसके अनुसार समाचारों के प्रस्तुतिकरण में भी महारत हासिल है। कठिन विषयों को सरल शब्दों में पाठकों तक पहुंचाने की रुचि है और इसी कारण एक्सप्लेनर आदि भी लिखते हैं।

और पढ़ें
Pakistan Pakistan News India Pakistan अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।