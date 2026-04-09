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नेपाल में पूर्व पीएम शेर बहादुर देउबा के खिलाफ अरेस्ट वॉरंट, जेन जी आंदोलन में घर से मिले थे जले नोट

Apr 09, 2026 01:43 pm ISTSurya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, काठमांडू
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फिलहाल 79 साल के शेर बहादुर देउबा नेपाल के बाहर हैं और इलाज करा रहे हैं। देउबा का कनहा है कि मेरे और परिवार के खिलाफ लगे करप्शन के आरोप गलत हैं। ये सभी आरोप राजनीति से प्रेरित हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि मेरे परिवार की संपत्तियों के बारे में गलत प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है।

नेपाल में पूर्व पीएम शेर बहादुर देउबा के खिलाफ अरेस्ट वॉरंट, जेन जी आंदोलन में घर से मिले थे जले नोट

नेपाल में बालेंद्र शाह के नेतृत्व में बनी नई सरकार लगातार ऐक्शन मोड में है। अब देश के पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के खिलाफ गिरफ्तारी वॉरंट जारी किया गया है। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में यह मामला दर्ज हुआ है। बीते कुछ दिनों में नेपाल में कई नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की गई है और देउबा उनमें नई हस्ती के तौर पर जुड़े हैं। 79 साल के शेर बहादुर देउबा फिलहाल नेपाल के बाहर हैं और इलाज करा रहे हैं। देउबा का कनहा है कि मेरे और परिवार के खिलाफ लगे करप्शन के आरोप गलत हैं। ये सभी आरोप राजनीति से प्रेरित हैं।

उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि मेरे परिवार की संपत्तियों के बारे में गलत प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। शेर बहादुर देउबा के घर से जेन जी आंदोलन के दौरान बड़े पैमाने पर जले हुए नोट बरामद हुए थे। इसकी मीडिया में काफी चर्चा हुई थी और तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल थीं। इसकी फोरेंसिक जांच कराई गई थी, जिसमें पुष्टि हुई कि ये टुकड़े असली मुद्रा के थे। इसके बाद व्यापक जांच शुरू की गई। मनी लॉन्ड्रिंग जांच विभाग ने रिपोर्ट तैयार करने के लिए देउबा के आवास का दौरा किया था।

नेपाल की अथॉरिटीज ने देउबा के अलावा उनकी पत्नी, पूर्व विदेश मंत्री आरजू राणा देउबा के खिलाफ भी वॉरंट जारी किया है। इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग जांच विभाग ने सिफारिश की थी कि देउबा और उनकी पत्नी के खिलाफ वॉरंट जारी हो। देउबा का कहना है कि फिलहाल मैं और मेरी पत्नी इलाज के सिलसिले में बाहर हैं और लंबा समय लगेगा। उन्होंने यह नहीं बताया कि लगभग कितने समय में वे लौटेंगे।

देउबा बोले- देश से बाहर इलाज करा रहा हूं, 5 बार रहे हैं पीएम

नेपाल के मीडिया का कहना है कि देउबा और उनकी पत्नी कुछ दिन पहले सिंगापुर में पाए गए थे। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस इंटरपोल नोटिस जारी करा सकती है। नेपाल में 35 साल के रैपर बालेंद्र शाह प्रधानमंत्री बन चुके हैं। जेन जी आंदोलन के बाद हुए चुनाव में उन्हें बड़ी जीत हासिल हुई थी। अब नेपाल में राजनीतिक बदलावों के बाद पुराने नेताओं के खिलाफ ऐक्शन का दौर चल रहा है। देउबा नेपाल के 5 बार प्रधानमंत्री रहे हैं। वह नेपाली कांग्रेस पार्टी के सबसे सीनियर नेताओं में से एक हैं।

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देउबा से पहले केपी शर्मा ओली भी हो चुके हैं अरेस्ट

शेर बहादुर देउबा का कहना है कि मेरे ऊपर लगे सभी आरोप गलत हैं। उन्होंने कहा कि मेरी जिंदगी तो खुली किताब की तरह है। मैंने नेपाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत चुनकर आते हुए शासन चलाया था। उनका नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर इसी साल जनवरी में कार्यकाल समाप्त हुआ था। बता दें कि बीते महीने ही एक और पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली और पूर्व होम मिनिस्टर रमेश लेखक को भी अरेस्ट किया गया था। इन लोगों पर आरोप था कि उन्होंने जेन जी आंदोलन को कुचलने के लिए हिंसा का प्रयोग किया था।

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Surya Prakash

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Surya Prakash

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